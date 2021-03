Alors aidez-moi, j’aime les joy-cons de Fortnite

Image : Nintendo

Laissons ça de côté, je n’aime pas Fortnite. Mais j’envisage sérieusement ces nouveaux Fortnite Joy-Cons, parce que mon Dieu, ces couleurs sont merveilleuses.

C’est une belle et riche nuance de bleu là-bas à gauche, mais à droite, Aies pitié. Même ce stupide visage de banane ne peut pas le ruiner. Jaune – et je veux dire un bel or profond, pas jaune pisse – les contrôleurs et les ordinateurs de poche sont tout simplement le summum des jeux de couleurs Nintendo, et personne ne pourra jamais me convaincre du contraire. Regarde ça:

Image : Nintendo

Et ça!

Image : Nintendo

Et ça!

Image : Nintendo

La perfection.

Malheureusement, ces Joy-Cons ne le font pas assez atteindre ce niveau, à cause du visage de banane comme je l’ai dit, mais aussi des logos au dos qui font que le bleu ressemble à un périphérique Facebook. Peut-être / j’espère que vous pourrez tous les gratter doucement!

Image : Nintendo

Ceux-ci sortent le 4 juin et sont également livrés avec 500 V-bucks et quelques «produits cosmétiques en jeu».