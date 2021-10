Alors Ángela Aguilar célébrera le Jour des Morts

Cinepolis Angela Aguilar

À 18 ans, Ángela Aguilar est issue d’une importante dynastie de musiciens et d’artistes mexicains, et comme on pouvait s’y attendre, sa carrière n’a pas fait exception. Son père n’est ni plus ni moins que Pepe Aguilar et son grand-père est surnommé El Charro de México, le légendaire Antonio Aguilar.

Depuis ses débuts dans le divertissement, à un très jeune âge, Angela a été très liée à ses racines. son pays, « La Llorona », habillée en Catrina, emblème d’une fête si importante pour sa culture, « Le Jour des Morts ».

« Que puis-je vous dire, j’ai chanté » La Llorona « , la culture mexicaine m’accompagne dans chaque pas que j’ai fait dans ma vie personnelle et professionnelle et Día de Muertos est l’une de mes vacances préférées car il s’agit de famille, et c’est précisément ce que nous sommes. Latinos. » Angela nous a assuré de cette date spéciale pour les Mexicains.

Pour cette raison, Angela s’associe à Manzanita Sol, une boisson mexicaine rafraîchissante à la pomme, pour aider à faire connaître La Caravana del Más Allá et pour appeler la communauté de Los Angeles à soutenir les restaurants hispaniques locaux. le jour des morts.

« Le Jour des Morts représente une opportunité de renouer avec les traditions et de partager des souvenirs précieux et de délicieux plats et boissons avec des amis et la famille », a déclaré Angela Aguilar, qui a aidé à annoncer l’initiative. « C’est inspirant de voir une marque comme Manzanita Sol honorer nos traditions et soutenir les restaurants mexicains à Los Angeles quand ils ont le plus besoin de nous. »

En parlant à Ángela de ce projet amusant en des jours si importants pour son peuple, la fille nous a même dit comment boire le « Perfect Manzanita Sol » : « Avec des Tacos al Pastor, sans oignon mais avec de l’ananas et de la coriandre, et un verre avec un beaucoup de glace », un Mexicain dans tous les sens du terme !

« Manzanita Sol est honoré de redonner à ces quartiers chéris et bien-aimés qui ont servi leurs communautés depuis des générations. » A déclaré Esperanza Teasdale, vice-président et directeur général de l’unité commerciale des boissons hispaniques de PepsiCo.

C’est « La caravane de l’au-delà »

La Caravane de l’Au-delà, est une initiative originale qui durera deux jours au cours de laquelle une flottille avec l’emblématique VW Vocho (Coccinelle), l’emblématique taxi mexicain, offrira aux consommateurs un pan de muerto et des cartes-cadeaux pour déguster une cuisine mexicaine authentique dans certains de Les restaurants hispaniques les plus emblématiques de Los Angeles, qui servent la communauté depuis des générations. Les entreprises participantes comprennent : Diana’s, El Tepeyac et King Taco.

La Caravane de Beyond s’arrêtera aux endroits suivants :

Samedi 23 octobre :

o 12 h 00-15 h 00 HNP : Whittier Narrows

ou 16 h 30-18 h 30 HNP : Gilbert Lindsay Plaza

Dimanche 24 octobre :

o 11h00-14h00 HNP : Plaza Olvera o 4h00-18h00 HNP : King Taco

Nous ne pouvons pas attendre!