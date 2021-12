Alors c’est Noël, avec John et Yoko

C’est une bizarrerie des charts britanniques qu’un certain nombre de chansons que nous considérons comme des classiques de Noël n’ont jamais atteint la première place. « Fairytale Of New York » des Pogues, avec Kirsty MacColl, a terminé deuxième lors de sa première sortie ; « Je souhaite que ce soit Noël tous les jours » de Wizzard n’a même pas fait partie du Top 3, et son sommet n ° 4 a été partagé par un favori de Yuletide en fonte qui a fait les charts britanniques le 9 décembre 1972 : « Joyeux Noël (la guerre est finie) » par (pour citer le crédit exactement) John & Yoko avec le Plastic Ono Band et le Harlem Community Choir.

Lennon septième single en dehors de Les Beatles a été écrit à la guitare acoustique, fait une démo en octobre 1971 et sorti en single en Amérique pour cette saison de vacances, le 1er décembre 1971 – mais pas au Royaume-Uni, où un différend entre John et la maison d’édition des Beatles, Northern Songs, a retardé au point qu’il a fallu attendre le 24 novembre de l’année suivante pour sortir dans son pays d’origine.

Mais même aux États-Unis, « Happy Xmas » est apparu trop près des vacances pour obtenir une diffusion substantielle et a à peine fait le Top 40 du classement des singles Cashbox. Billboard, pour sa part, l’a inscrit sur son compte à rebours de Noël séparé plutôt que sur le Hot 100, limitant davantage son profil même s’il a atteint le numéro 3.

Lorsque la chanson a finalement vu le jour au Royaume-Uni, son entrée dans les charts était quelque peu modeste, au n ° 23. Il a grimpé au n°16, mais les ventes ont vraiment décollé dans le dernier graphique avant les vacances, et il a passé les deux dernières semaines de l’année au n°4. Comme tant de chansons de Noël, « Happy Xmas » a fait de nombreuses apparitions de retour, notamment au lendemain de la mort de Lennon en 1980, lorsqu’il s’est hissé au deuxième rang. Dans ses nombreuses courses de graphiques ultérieures, il a fait le Top 40 en 2007, au n ° 40, et a atteint le n ° 21 au moment des vacances en 2017, le n ° 18 un an plus tard et le n ° 28 en 2019.

