Alors ils attendent leur deuxième bébé

Kylie Jenner et Travis Scott : Voilà comment ils attendent leur deuxième bébé | .

Le célèbre couple, Kylie Jenner et Travis Scott a été dans l’œil de l’ouragan en ASTROWORLDCependant, pour le moment, ils sont très excités et heureux car il reste très peu de semaines avant la naissance de leur deuxième fils ensemble, une attente qui les a fait vivre ensemble bien plus qu’avant.

Il ne faut pas oublier que des célébrités ont récemment révélé qu’elles n’avaient pas de situation amoureuse, que leur relation est simplement pour donner à leur fille du temps de qualité, mais bien sûr aussi pour avoir cette seconde bébé et probablement une amitié incroyable.

Stormi Webster va enfin avoir un petit frère, son anniversaire est en février et le bébé tant attendu pourrait naître vers ce mois-ci.

Ils sont détendus à la maison en faisant le les préparatifs Pour l’arrivée du nouveau bébé, elle nous a même montré comment se déroulait la chambre, construisant avec ses deux enfants en tête pour passer un bon moment ensemble et jouer.

Une source proche des artistes assure qu’ils sont ravi et heureux Avec l’arrivée de ce nouveau membre de la famille Kardashian Jenner, en plus de ce qu’ils attendent pour pouvoir élever leurs deux petits ensemble dans le confort de leur grande maison, Kylie Jenner aime beaucoup être avec sa fille et bien sûr elle sera aussi avec lui.



Jusqu’à présent, nous ne savons pas comment il s’appellera, ni s’il s’agira d’un garçon ou d’une fille, il se murmure qu’il pourrait s’agir d’un garçon en raison d’un costume qu’il a utilisé en bleu dans l’une de ses publications récentes, cependant, nous devrons continuer à attendre pour voir si nous divulguons certaines de ces informations avant votre arrivée.

Rappelons que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d’utilisateurs qui ne sont pas contents de l’un ou l’autre des deux artistes, ils ont envoyé des messages à Kylie Jenner lui assurant qu’ils ne soutiendraient pas ses ventes de maquillage, lui demandant de ne faire aucun lancement.

Bien sûr, Travis Scott a aussi reçu ce type de messages négatifs, cela va de soi, les internautes ne sont pas contents de ce qu’il est, encore moins qu’il n’y ait rien fait, considérant quand même qu’il avait beaucoup de responsabilités et qui aurait pu empêcher le malheur de se produire.