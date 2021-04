Alors maintenant, la gauche aime les armes à feu, peut-être l’ont-elle toujours fait? ⋆ 10z viral

par Tim Kirby, Culture stratégique:

Si vous donnez aux gens la liberté d’avoir une corde, parfois quelqu’un se pendra avec, c’est ainsi que le monde fonctionne.

Après quelques années de violence raciale, protestant contre le fait que beaucoup considèrent les émeutes et que certaines parties de villes américaines sont incendiées à l’approche des grandes élections de 2020, la gauche pourrait repenser son attitude à l’égard des armes à feu … enfin du moins pour le moment, alors qu’elles en ont besoin. . Un regard intéressant sur la montée de la possession d’armes «socialistes» en Amérique par RT pose la question intéressante – si le «lobby pro-armes est le domaine (exclusif) des républicains conservateurs de droite en Amérique»? La réponse à cela ne réside pas tant dans les armes à feu elles-mêmes (comme presque toutes les questions impliquant des armes à feu), mais dans la vision du monde globale de ceux qui les tiennent cher ou qui en ont même peur.

Les grands stéréotypes sont vrais mais la population est très diversifiée.

Si nous regardons ceux qui plaident pour et contre les droits des armes à feu du point de vue des politiciens et, plus important encore, des experts idéologiques, alors oui, sans aucun doute la droite a la propriété complète des «armes à feu» avec certains à gauche essayant d’apaiser les électeurs en disant que les interdictions ne sera pas aussi mauvais qu’ils le pensent ou ne sera pas ouvertement contre la légitime défense dans l’espoir de jouer à leur base. Cependant, en ce qui concerne la population réelle, les choses ne sont pas si simples.

Image: Si nous faisons confiance à des êtres humains émotionnels imparfaits avec des armes à feu en uniforme, pourquoi ne faisons-nous pas confiance à nos voisins émotionnels imparfaits pour les avoir?

Selon Statista, environ les deux tiers des républicains vivent dans un ménage avec une arme à feu tandis qu’un tiers des démocrates et des indépendants interrogés font de même. C’est très révélateur, car les droits des armes à feu sont considérés comme un problème central pour les républicains, mais un sur trois n’a pas d’arme à feu chez lui. Oui, les armes à feu peuvent être très chères, mais ce n’est probablement pas dû à un problème de coût. À l’inverse, les démocrates sont toujours en guerre pour le désarmement total et pourtant un tiers d’entre eux dorment avec une arme à feu quelque part dans leurs quatre murs. En ce qui concerne les Américains moyens, la situation est beaucoup plus grise que ce que les têtes parlantes à la télévision voudraient nous faire croire. Cela ressemble à l’ensemble du phénomène «swing-state» où des endroits comme mon Ohio natal peuvent être courtisés de chaque côté avec le bon algorithme de campagne.

Donc, s’il y a un intérêt croissant parmi les socialistes (c’est-à-dire ceux qui votent démocrate et / ou qui ne sont pas d’accord avec les attitudes capitalistes inconditionnelles de la droite, ou qui sont carrément marxistes) pour la possession d’armes à feu, alors ce n’est certainement pas à l’improviste. L’article de RT a été écrit par un étranger, ce qui explique probablement pourquoi l’auteur pensait qu’aucun véritable socialiste américain ne posséderait jamais d’arme. Si vous regardez l’Amérique du point de vue des médias, c’est vrai, mais sur le terrain, c’est tout simplement faux.

Y a-t-il un argument pour les armes de gauche?

L’interview entre RT et la «Socialist Rifle Association» a fait la lumière sur les arguments souvent ignorés en faveur de la possession d’armes par la gauche. En bref et sans surprise, les arguments se résument tous à des déclarations d’égalité.

Si les armes sont fortement réglementées et coûteuses, elles resteront uniquement entre les mains des riches. Essentiellement, nous avons le choix entre un monde où seuls les riches sont armés ou un monde où tout le monde est armé. Cela est tout à fait vrai car les 1% ne semblent jamais avoir de problème pour obtenir une sécurité armée et une vie agréable pour eux-mêmes, peu importe où ils se trouvent.

Image: L’élite sera toujours armée, quelles que soient les lois adoptées pour les roturiers.

Passant de la richesse à la race, il est vrai que les armés ont le pouvoir et les désarmés n’en ont tout simplement pas. Ainsi, si l’on sent que certaines minorités ethniques sont intrinsèquement subjuguées par un système pervers, alors il serait logique de leur donner un moyen de pouvoir qui s’acquiert pour quelques centaines de dollars, c’est-à-dire à la portée de 99% de la population américaine. .

En outre, il est très logique que ce groupe SRA considère que la source de la violence armée est enracinée dans le besoin. En général, dans les pays où la pauvreté est faible, qu’ils soient «socialistes» ou non, qu’ils possèdent ou non des armes, il y a généralement moins de criminalité. La quantité d’armes à feu disponibles n’est pas du tout un facteur.

Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, au moins la Socialist Rifle Association a un système cohérent d’apologétique pour ses croyances, ce qui est bien plus que ce que de nombreux autres mouvements politiques ont réalisé ou réaliseront jamais. C’est l’idée classique de responsabiliser la classe ouvrière / réprimée mais au niveau individuel.

Mais ce type d’organisation est rare car il y a encore un peu de paradoxe entre le socialisme et les armes. Généralement, plus l’État est chargé de prendre soin des personnes, moins il veut de la concurrence ou que les individus agissent. La Chine et l’euro-socialisme d’aujourd’hui exigent que, quoi qu’il arrive, vous ne fassiez rien et appeliez la police. Vos enfants sont leur problème. Votre vie est leur problème. Ne vous mettez pas en travers du chemin de l’homme. Si l’on veut croire aux armes à feu et au socialisme, on ne peut tout simplement pas plaider pour le «monopole de la violence» typiquement strict qui se trouve entre les mains du gouvernement dans ces types de systèmes. C’est une sorte de tentative de construire le socialisme d’un homme pensant et non le type de l’état-nounou. Les nounous emportent toujours des objets tranchants, car ceux dont elle a la garde sont évidemment susceptibles de les attirer.

