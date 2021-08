Alors….. Plus Afghanistan | Rapport SGT ⋆ 10z viral

in

par Karl Denninger, téléscripteur :

Voici quelque chose à penser.

Qui contrôle désormais l’un des plus grands gisements de terres rares, dont le lithium, de la planète ?

Les talibans.

Cuivre, or, pétrole, gaz naturel, uranium et lithium pour être précis, entre autres.

Mais le lithium n’est qu’une partie du mélange. Les minéraux de terres rares sont à bien des égards encore plus importants, en ce sens que seules de petites quantités sont nécessaires requis, ils sont pour l’électronique moderne – sans eux, vous n’avez rien.

Si vous pensez que c’est un petit problème mineur, je vous assure que ce n’est pas le cas. L’impact n’est pas tant celui de ressources irremplaçables que nous ne pouvons obtenir ailleurs mais c’est plutôt une source de fonds pour les talibans et tout ce qu’ils décident de faire.

Ouais, il n’y a pas que des gens du sable qui foutent des chèvres là-bas, tu sais. Le point important est qu’ils ont accès à de l’argent – de l’argent réel, pas du crédit.

L’argent est créé en creusant des choses dans le sol, en les cultivant ou en les fabriquant, et non en appuyant sur les boutons d’un terminal informatique.

Ensuite : Qui a commencé les émissions de crédits sauvages lorsque le Coof a frappé? Ce n’était pas Biden, non? Arrêtez de vous trouver des excuses.

Et enfin: Oui, Biden est incompétent. Alors dites-moi ceci : qui a mis Miley au pouvoir et l’a laissé là-bas ?

Quelle est la date de cet article ? À quand remonte l’élection?

Fini les gars du taureau****?

Non, vous n’êtes pas – n’est-ce pas ?

Je ne le pensais pas.

Savez-vous quand il est temps d’envisager l’une des actions les plus sérieuses que le peuple d’une nation puisse entreprendre – la révolution – un ordre de faire sortir le **** que le peuple est prêt à soutenir par la force si nécessaire, sachant bon sang Eh bien, ils sont plus nombreux que le gouvernement 100:1 ou plus ?

Lorsque vous ne pouvez plus voter pour vous sortir du problème parce que toutes les options sur le bulletin de vote ont prouvé qu’elles vous feraient tout aussi mal, que ce soit chez vous ou à l’étranger, comme cela a été démontré des deux côtés de l’allée. Peu importe, le chef de Bush de la NSA et de la CIA (Hayden) pense que nous devrions envoyer certains Américains politiquement alignés en Afghanistan, appelant ces personnes « nos talibans ».

Le premier travail de toute administration, indépendamment de la politique, n’est-il pas de protéger le peuple des États-Unis, y compris mais certainement pas limité à ceux que nous envoyons à l’étranger pour faire notre offre ?

Ouais, je sais, des questions inconfortables.

Mais ceux qu’il faut poser, surtout quand l’animus, au point de prôner carrément le massacre par la violence des américains s’étend à travers l’allée et retour 20 ans.

