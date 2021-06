Alors, pourquoi Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont-ils séparés en premier lieu ?

Le député de Harwich and North Essex a lancé une défense passionnée du Royaume-Uni alors qu’il avertissait que l’avenir du pays était en jeu. Il a fait ses remarques lors d’une conférence virtuelle sur “L’avenir de l’Union”, organisée cet après-midi par l’influent groupe de réflexion favorable au Brexit, The Bruges Group. Boris Johnson a annoncé […] More