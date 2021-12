Alors, pourquoi Hawkeye est-il un spectacle de Noël ?

La liste des émissions de télévision MCU sur Disney + a donné à Marvel Studios l’opportunité d’explorer certains des nombreux héros de l’univers partagé qui n’ont pas eu la chance de se tenir sous les projecteurs. Jusqu’à présent, des émissions comme Wandavision, The Falcon et The Winter Soldier, et Loki ont pris grand soin de donner à certains des personnages les plus populaires leur propre voix et des histoires centralisées qui auraient pu manquer dans les grands films d’ensemble – et ils ont pour ce faire, en sautant activement à travers les genres et les tons pour créer un mélange éclectique. Des thrillers d’espionnage internationaux à la nostalgie vintage en passant par la science-fiction qui voyage dans le temps, les émissions de télévision MCU semblent illimitées dans leur potentiel.

Mais l’entrée la plus récente dans la liste, Hawkeye, une série solo axée sur Clint Barton et la nouvellement introduite Kate Bishop, a pris une direction différente. Plutôt que d’essayer de surpasser l’une des émissions précédentes en termes de genre ou de stylisation, nous avons opté pour une approche plus rationalisée : c’est une histoire de Noël. Se déroulant en décembre, alors que la pression des vacances bat son plein, Hawkeye oppose le super-espion Barton, brandissant l’arc et la flèche, à son propre passé en tant que justicier tueur Ronin et à l’espoir qu’il puisse rentrer chez lui pour les vacances. En surface, c’est un mélange étrange. Mais l’étrangeté est très intentionnelle, selon le producteur exécutif Trinh Tran.

En parlant avec GameSpot, Tran a évoqué le choix de définir Hawkeye pendant les vacances, expliquant qu’il s’agissait, en partie, d’une tactique pour aider à « différencier l’émission des autres émissions de télévision MCU ». Ce qui a certainement du sens – le MCU a été extrêmement occupé et encombré après une année 2020 ralentie, avec un calendrier de sortie plus chargé que jamais. Avoir un crochet qui distingue Hawkeye des autres semble aller de soi. Mais il y avait plus que cela, a poursuivi Tran, affirmant que la clé du spectacle est son échelle.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle espérait exactement que les fans retiendraient de l’expérience de visionnage de Hawkeye, elle a dit clairement à cet effet. « C’est plus une histoire intime », a-t-elle expliqué. « Je pense que ce qui distingue cette série de projets plus importants comme Endgame ou Infinity War, c’est qu’il s’agit davantage d’une histoire de famille. Il y a tellement de cœur et d’émotion dans les luttes auxquelles nos héros sont confrontés que cela la rend différente. […] Je pense que c’est le facteur de fiabilité auquel je veux que le public s’identifie parce que ce sont des héros sans super-pouvoirs. »

Bien sûr, nous ne pouvions pas conclure notre conversation sans poser de questions sur le teaser à la fin de Black Widow, qui montrait Yelena Belova (Florence Pugh) apparemment expulsée après Barton par Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis Dreyfus) – mais Tran était sans surprise timide.

« Je ne peux rien révéler », a-t-elle déclaré, « il y a une raison pour laquelle elle a vu cette photo, n’est-ce pas ? Il s’agit de comprendre ce qui a du sens dans cette histoire. Ce que je peux dire, c’est d’attendre beaucoup de rebondissements. »

Hawkeye est actuellement diffusé sur Disney + tous les mercredis.