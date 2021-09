Alors qu’Amazon explose en Californie, les villes veulent que l’État corrige “une énorme injustice” dans le partage des recettes fiscales

Un centre de distribution Amazon à Patterson, en Californie (Photo Amazon)

Certaines villes californiennes appellent l’État à revenir à une méthode plus équitable de partage des recettes fiscales générées par les ventes en ligne d’Amazon – avertissant qu’un changement apporté plus tôt cette année crée un système injuste de « gagnants et perdants » dans le déboursement de millions de dollars utilisé pour les services publics essentiels.

Les enjeux sont importants : Amazon est plus gros en Californie que dans tout autre État, avec 60 centres de distribution et de tri, 50 stations de livraison et 153 000 employés. C’est selon son décompte officiel à la fin de 2020. Les chiffres sont encore plus élevés maintenant, compte tenu de l’expansion rapide du réseau d’exécution et de livraison d’Amazon.

En théorie, les villes californiennes devraient bénéficier de cette croissance. Amazon perçoit la taxe de vente sur les achats en ligne en Californie depuis 2012.

Jusqu’à cette année, ces recettes fiscales étaient versées en fonction de l’emplacement du client et allaient à la municipalité locale où le produit était livré. Mais depuis le début de cette année, la pratique a changé pour donner les recettes fiscales à la municipalité à partir de laquelle l’article a été expédié, l’emplacement du centre de distribution Amazon.

Les responsables municipaux de tout l’État examineront la question lors de la prochaine conférence annuelle de la Ligue des villes de Californie. Une proposition soumise au groupe par la ville de Rancho Cucamonga, en Californie, appellerait l’État à adopter « une distribution juste et équitable » de la taxe de vente de 1% sur les achats en ligne dans l’État.

“Ce changement a créé une situation dans laquelle la plupart des villes de Californie – plus de 90 %, en fait – subissent une perte de revenus de taxe de vente qui a commencé au quatrième trimestre de l’année civile 2021”, lit-on dans un rapport de Rancho Cucamonga accompagnant sa proposition de le groupe, connu sous le nom de Cal Cities.

Le rapport ajoute : « De nombreuses villes peuvent ne pas être conscientes de cet impact, car les fluctuations de la taxe de vente à la suite des fermetures pandémiques ont masqué le problème. Mais ce changement aura des impacts à long terme sur les revenus de toutes les villes californiennes, car tous ces revenus bénéficiant à toutes les villes se sont déplacés vers une poignée de villes et de comtés qui abritent les centres de distribution de ce détaillant. »

Selon la proposition de Rancho Cucamonga, les recettes de la taxe de vente d’Amazon « sont entièrement allouées à la ville spécifique où se trouve le centre de distribution de l’entrepôt, au lieu d’être réparties dans un pool à l’échelle du comté qui est partagé avec toutes les juridictions.

La proposition attribue le changement à un changement par Amazon dans la propriété de ses centres de distribution d’un fournisseur tiers à l’entreprise elle-même, ce qui modifie la façon dont ses ventes sont traitées en vertu de la politique fiscale californienne.

Amazon conteste cette explication et dit qu’il suit simplement les directives du California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA), qui détermine comment les revenus de la taxe de vente pour les achats en ligne Amazon doivent être traités.

Ces politiques favorisent particulièrement les détaillants qui… négocient des accords favorables de partage de la taxe de vente, ce qui leur rapporte plus d’argent au détriment du financement de services publics essentiels.

“En tant qu’entreprise opérant en Californie, nous sommes obligés de suivre les directives de perception des taxes fixées par l’État et avons ajusté notre processus de perception des taxes pour nous assurer que nous restons conformes à la loi”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans une déclaration à . cette semaine. . « Nous nous engageons à investir dans les communautés dans lesquelles nous opérons et à aider les économies locales à se développer. »

Les villes californiennes dépendent fortement de la taxe de vente comme source de revenus, en raison des limitations imposées aux taxes foncières par la proposition 13 à partir de 1978. Une taxe de vente locale de 1%, connue sous le nom de taxe Bradley Burns, est en place dans tout l’État depuis les années 1950. .

Le changement dans la répartition des recettes fiscales provenant des ventes d’Amazon « a créé une énorme iniquité entre les villes, en particulier pour les villes qui sont construites, n’ont pas d’espace pour implanter un centre de distribution de 1 million de pieds carrés, ne sont pas situées le long d’un grand couloir de voyage, ou autrement pas idéalement adapté pour héberger un centre de distribution », indique la proposition de Rancho Cucamonga.

Il ajoute: «Ces politiques favorisent particulièrement les détaillants qui peuvent tirer parti de la politique actuelle afin de négocier des accords de partage de la taxe de vente favorables, en renvoyant plus d’argent au détaillant au détriment du financement de services publics essentiels.»

La proposition reconnaît « que les villes qui ont des centres de distribution subissent les impacts de ces activités et méritent une compensation supplémentaire équitable ». Cependant, ajoute-t-il, “les villes voisines dont les résidents commandent des produits à ce centre ne perçoivent désormais aucun revenu de l’activité de vente du centre, bien qu’elles subissent également les impacts créés par le centre, tels que l’augmentation du trafic et la pollution de l’air”.

La proposition de Rancho Cucamonga a reçu l’approbation initiale de villes telles que Placentia, Sacramento, Moorpark, Lakewood, La Verne et El Cerrito. Depuis, les dirigeants d’autres villes de l’État ont également manifesté leur soutien.

La proposition sera examinée lors de la conférence annuelle de Cal Cities, du 22 au 24 septembre à Sacramento. L’approbation permettrait au groupe de poursuivre les changements législatifs.