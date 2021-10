Alors qu’Apple se prépare à réorganiser le MacBook Pro, la semaine à venir marque également le 30e anniversaire du PowerBook original

Apple organise un événement Mac majeur lundi matin où ils devraient largement dévoiler un MacBook Pro entièrement repensé. Les utilisateurs expérimentés attendent qu’Apple réorganise le MacBook Pro depuis qu’ils ont introduit le modèle 2016 avec la barre tactile très détestée et le clavier papillon notoirement mauvais. Mais la semaine à venir marque également un anniversaire spécial pour les ordinateurs portables Apple. Comme l’a souligné Steven Sinofsky, ce jeudi marque le 30e anniversaire de l’introduction du PowerBook original.

Le premier PowerBook

En octobre 1991, Apple a révolutionné l’informatique avec ce qui était vraiment le premier ordinateur portable moderne. Ce fut la première machine à pousser le clavier vers le haut et à introduire le repose-mains avec boule de commande. La machine a été présentée sous le nom de série PowerBook 100 au salon COMDEX de Las Vegas. En fait, il y a même un enregistrement de l’introduction que vous pouvez regarder ci-dessous.

Apple a lancé trois machines au salon : le PowerBook 100, le PowerBook 140 et le PowerBook 170. Les trois ordinateurs avaient des écrans à matrice active TFT et ont brisé le moule du langage de conception Blanche-Neige avec un extérieur en plastique gris plutôt que beige clair.

Le PowerBook était une gamme de produits extrêmement populaire pour Apple, même dans les années 1990, lorsque la société a commencé à faiblir avant le retour de Steve. La famille PowerBook était l’une des rares gammes de produits que Steve n’a pas supprimée lorsqu’il est revenu chez Apple en 1997. Jusqu’à l’introduction du MacBook Pro en 2006, Apple a continué à sortir de nouveaux PowerBook avec des processeurs améliorés et de superbes designs radicaux. Fait amusant : mon ordinateur portable Mac préféré jamais fabriqué est le PowerBook G4 12 pouces 2003.

PowerBook, rencontrez MacBook Pro

Apple a abandonné la famille PowerBook en 2006 lorsqu’ils ont commencé la transition vers les processeurs Intel. Le premier MacBook Pro était presque identique au PowerBook G4 qu’il remplaçait, à l’exception de la caméra iSight intégrée et de la sélection de ports révisée.

En 2016, Apple devait introduire la première mise à niveau majeure du MacBook Pro depuis l’introduction du boîtier unibody lors de la refonte de 2008. Au cours de cet événement, Tim Cook a évoqué la série PowerBook originale et la vidéo de présentation du produit pour le MacBook Pro 2016 a même commencé avec le PowerBook 100. Apple reconnaît que le PowerBook a été le tout premier vrai ordinateur portable grand public, bien qu’il date d’une époque très différente. dans l’histoire de l’entreprise.

Cela nous amène donc à aujourd’hui. Apple a choisi cette semaine pour présenter les nouveaux MacBook Pro pour une raison. Ce n’est probablement pas un hasard si les tout nouveaux MacBook Pro qui font l’objet de rumeurs depuis des années et qui ont beaucoup de poids sur eux vont être dévoilés aux alentours du 30e anniversaire de son premier prédécesseur.

Cela me donne l’espoir qu’Apple sera vraiment à la hauteur du défi et reconnaîtra l’importance de ce moment. Apple Silicon change tout et rend les autres gammes de produits Apple meilleures qu’elles ne l’ont jamais été. Tout comme en 2006, lorsque Steve est monté sur scène et a tué le dernier PowerBook en expliquant qu’ils ne pouvaient pas y insérer un G5, je m’attends à ce que John Ternus fasse le même argument lundi matin lorsqu’il présentera inévitablement le MacBook Pro remanié.

