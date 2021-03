Alors qu’Astroscale se prépare à lancer une démonstration de retrait des débris, le Royaume-Uni envisage un leadership en matière de maintenance en orbite

TAMPA, Floride – Astroscale prévoit de commencer à effectuer son premier test de bout en bout des technologies clés pour l’élimination des débris en orbite vers la fin du mois de mai, en supposant un lancement réussi ce mois-ci de la mission de démonstration ELSA-d de la startup basée à Tokyo .

ELSA-d, ou services de fin de vie par Astroscale-démonstration, comprend un radeau spatial de service de 175 kilogrammes et un satellite client de 17 kilogrammes tous deux prêts à être lancés le 20 mars dans le cadre d’une mission de covoiturage Soyouz-2 de GK Launch Services décollant de Cosmodrome de Baïkonour, Kazakhstan.

Le vaisseau spatial ELSA-d sera contrôlé depuis le Royaume-Uni, où Astroscale a construit ce qu’il vante comme le premier centre de contrôle de mission dédié à l’entretien en orbite.

Le gouvernement britannique a accordé une subvention de 4,2 millions de livres sterling (5,9 millions de dollars) par l’intermédiaire de son organisme public britannique de recherche et d’innovation (UKRI) pour développer le centre national de contrôle des services en orbite situé à la catapulte des applications satellites à Harwell, Oxfordshire, alors que le pays envisage devenir un leader sur le marché émergent de l’élimination des débris orbitaux et d’autres services spatiaux.

La ministre britannique des Sciences, Amanda Solloway, a déclaré que le pays était déjà «le plus grand investisseur européen dans l’aide au nettoyage de l’espace», ayant investi au total 95,5 millions d’euros dans le programme de sécurité spatiale de l’ESA.

Ce financement comprend 12 millions d’euros pour l’initiative d’élimination active des débris et d’entretien en orbite (ADRIOS), un programme de démonstration d’entretien distinct annoncé par l’Agence spatiale européenne en 2019, ainsi que 70 millions d’euros pour l’observation et la prévision de la météorologie spatiale.

Avec un financement d’ADRIOS, la startup suisse ClearSpace prévoit de lancer un vaisseau spatial en 2025 qui supprimera un étage supérieur de fusée Vega laissé en orbite en 2013.

Le gouvernement britannique s’est concentré sur les capacités émergentes alors qu’il cherche une plus grande part de l’industrie spatiale mondiale après le Brexit.

Mark Emerton, chef de file de l’innovation de l’UKRI pour la robotique et l’intelligence artificielle, a déclaré que devenir un leader de la maintenance en orbite servait de tremplin vers la domination de la fabrication en orbite.

Le serveur ELSA-d fera la démonstration d’un certain nombre d’activités lors de ses manœuvres autour de son petit satellite compagnon, prouvant des capacités qui pourraient être utilisées pour d’autres applications.

En orbite, le réparateur de 175 kilogrammes – équipé de technologies de rendez-vous de proximité et d’un mécanisme de capture magnétique – s’arrêtera et relâchera à plusieurs reprises le satellite client de 17 kilogrammes.

«En apportant un soutien financier à ce démonstrateur, nous aidons à soutenir le marché naissant de la maintenance et de la fabrication en orbite en général, en donnant au Royaume-Uni un avantage de premier venu et en attirant davantage d’investissements et de croissance», a déclaré Emerton.

Astroscale prévoit d’achever les principaux éléments de démonstration d’ELSA-d d’ici la fin de cette année, avant une phase finale de désorbitation qui devrait durer entre sept et dix ans.

Bien que ce soit à peu près le temps qu’il faudrait à un vaisseau spatial mort de la taille et de la forme d’ELSA-d pour rentrer naturellement dans l’atmosphère à partir d’une orbite terrestre basse (LEO) de 550 kilomètres, une grande partie de la proposition de valeur d’Astroscale est qu’elle reste sous contrôle pendant le toute la phase de désorbite.

John Auburn, directeur général d’Astroscale UK et directeur commercial du groupe, a déclaré que la désorbitation lente tout en capturant des images et en évitant les collisions si nécessaire garantit que «nous ne heurtons pas quelque chose et créons plus de débris en descendant».

Auburn a déclaré que la phase de désorbitation des futures missions Astroscale sera nettement plus rapide que ELSA-d, qui dépensera une grande partie de son carburant dans les mois à venir alors qu’il effectuera diverses démos.

«Les prévisions internationales sont de 25 ans pour la désorbite, nous allons depuis moins de 10 ans pour cette mission de démonstration, mais nous encourageons l’ensemble de l’industrie des satellites à travailler pendant 5 ans», a-t-il ajouté.

Compatibilité OneWeb

Astroscale travaille également sur un vaisseau spatial distinct appelé Elsa-m, conçu pour capturer et désorbiter trois ou quatre objets en une seule mission pour un client de la constellation.

Actuellement, le vaisseau spatial d’Astroscale ne peut se verrouiller que sur des satellites dotés de plaques d’amarrage compatibles.

OneWeb, récemment acquis par le gouvernement britannique et la société de télécommunications indienne Bharti Global, est le seul opérateur de constellation connu pour installer des plaques compatibles Astroscale sur ses satellites.

Les stratégies de lutte contre les débris spatiaux seront à l’ordre du jour du prochain sommet du G-7 des dirigeants mondiaux qui se tiendra au Royaume-Uni en juin, selon Alice Bunn, directrice internationale de l’Agence spatiale britannique.

Auburn a déclaré qu’Astroscale soumettait également cette année un contrat de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) pour désorbiter un étage supérieur abandonné d’une fusée, sans plaque d’ancrage. Il a déclaré que la mission aurait lieu «probablement d’ici 2025», avec un vaisseau spatial qui nécessitera «une sorte de bras robotique».

JAXA a choisi Astroscale l’année dernière pour le première partie de la mission, qui verra le démarrage inspecter l’étage supérieur tumbling pour un endroit approprié pour accoster.

Pendant ce temps, le service de satellite MEV-2 de Northrop Grumman, basé aux États-Unis, est se rapprocher sur le vaisseau spatial 10-02 en service d’Intelsat, avec lequel il accostera pour prolonger sa durée de vie opérationnelle.

Le serveur MEV-1 de Northrop Grumman s’est connecté avec succès au satellite Intelsat-901 qui était en orbite cimetière l’année dernière, ce qui lui a permis de reprendre ses services.