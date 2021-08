Alors que ADA se lance dans une avancée massive, Cardano lance la prochaine phase du fonds de projet pour renforcer son écosystème ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Publicité





Cardano a offert 4 millions de dollars de $ADA à gagner via son programme mondial de catalyseur de projets connu sous le nom de Fund6. Les créateurs de dApps et de contrats intelligents auront jusqu’à trois mois pour créer des projets primés sur la blockchain Cardano, après quoi ils pourront être récompensés en jetons ADA. Les gagnants seront annoncés en novembre 2021.

Le programme a été annoncé par la société de développement de logiciels Input-Output Global, qui est à l’origine des solutions blockchain de Cardano. La société a déclaré qu’il s’agissait du fonds le plus important et le plus ambitieux lancé à ce jour en termes de montants d’ADA à partager pour financer les projets. Un total de 2 millions de dollars a été distribué dans le programme Fund5.

Toute personne souhaitant construire un projet qui relève des défis du monde réel est désormais libre de s’inscrire et/ou de soumettre une proposition de financement dans Fund6 via IdeaScale de Cardano du 19 août 2021 au 9 septembre 2021, après quoi, les projets seront ensuite votés par le communauté pour le financement.

Le programme semble être en phase avec le lancement prochain de contrats intelligents sur la blockchain ADA. Cardano a annoncé hier qu’il publierait probablement des contrats intelligents sur la plate-forme vers le 12 septembre, ce qui a poussé le prix de l’ADA à plus de 2 $ hier pour la première fois. C’est historique.

Graphique ADAUSD par Tradingview