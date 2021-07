Alors que Ant Anstead rencontre Cute avec Renee Zellweger se dirige vers la télévision, Christina et les enfants déménagent

Même si les fans pourront bientôt regarder Renée Zellweger et Ant Anstead interagir sur le petit écran (et potentiellement voir les graines de quelque chose de romantique), le chapitre de sa vie qu’il a partagé avec Christina Haack s’est encore refermé. Haack a parlé le mois dernier de la vente de la maison de Newport Beach, en Californie, qu’elle et ses enfants (Taylor, 10 ans et Brayden, 5 ans, avec son ex-mari Tarek El Moussa, et Hudson, 22 mois, son fils avec Anstead) ont eu une fois avec les Britanniques personnalité de la télévision, et ce week-end a également vu Haack publier sur Instagram son départ définitif de la maison, qui s’est vendue 5,35 millions de dollars, selon People.