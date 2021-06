Alors que AZ termine le décompte des mains, de nouvelles questions sur la précision se posent ⋆ 10z viral

Alors que l’Arizona termine le décompte des bulletins de vote 2020, de nouvelles questions sur l’exactitude se posent

Les entrepreneurs du Sénat de l’État ont créé 15 sous-totaux. Des auditeurs externes ont examiné 10 341.

Par Steven Rosenfeld

Cet article a été produit par Voting Booth, un projet de l’Independent Media Institute.

Le décompte manuel de 2,1 millions de bulletins de vote papier de l’élection présidentielle de 2020 dans le comté le plus peuplé de l’Arizona a atteint un tournant. À l’intérieur du Veterans Memorial Coliseum de Phoenix, les dernières urnes – déclarées par les observateurs comme détenant les votes finaux qui ont permis à Joe Biden de remporter une victoire en 2020 dans le comté de Maricopa et dans tout l’État – ont été comptées manuellement.

Maintenant, le processus passe à l’évaluation et à l’utilisation des données de plus de 70 000 feuilles de décompte manuel ; de la vérification qu’il a été correctement saisi dans des feuilles de calcul sur les ordinateurs de l’arène, à la question la plus conséquente. Les résultats rapportés sont-ils crédibles ? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas ?

Ken Bennett, ancien secrétaire d’État de l’Arizona et agent de liaison du Sénat de l’État pour l’examen sanctionné par les législateurs du GOP, et StratTech Solutions, un sous-traitant qui a repris le décompte des mains à mi-chemin du processus en mai, examinera bientôt les données du décompte pour évaluer sa cohérence. , forces et faiblesses.

“C’est exactement ce à quoi j’essaie d’arriver”, a déclaré Bennett le 15 juin. “On me dit que nous avons entre 70 000 et 80 000 feuilles de pointage que je veux confirmer. Et il n’y a pas que moi. Les superviseurs me disent [the] agrégation [tables], qu’ils mettent en œuvre des techniques de contrôle et de vérification de la qualité depuis plusieurs semaines.

Cette évaluation suscitera des questions politiquement chargées. Le Sénat républicain de l’Arizona a qualifié le décompte des mains et d’autres enquêtes d’audit. Dans le monde électoral, les audits du décompte des voix gagnent en crédibilité en comparant les preuves collectées de manière indépendante à autant de points que possible dans les éléments constitutifs des résultats officiels. Ces points incluent le bulletin de vote papier, ses votes marqués à l’encre et une séquence de fichiers numériques contenant ces informations sur le décompte des votes. Comme des briques dans une pyramide, les votes sont intégrés dans ce qui devient le résultat officiel de chaque course.

Les critiques ont déclaré que le décompte des mains à Phoenix n’est pas un audit, mais plutôt un recomptage approximatif car il n’a pas – ou du moins pas encore – produit ou utilisé de nombreux points de comparaison avec les éléments constitutifs du décompte officiel des votes de 2020. Les séquences vidéo de travailleurs occupés sur le sol de l’aréna obscurcissent ce résultat, dont les responsables électoraux chevronnés sont au courant.

“Je suis l’agent de liaison du Sénat pour un audit, pas l’agent de liaison du Sénat pour un dépouillement”, a déclaré Bennett, qui, avant sa vie en politique, était comptable et PDG.

Audit ou recomptage ?

Le principal promoteur de l’examen, la présidente du Sénat de l’Arizona, Karen Fann, a déclaré que le Sénat publierait un rapport final une fois toutes ses enquêtes terminées. Elle a également autorisé un examen basé sur la photographie et le microscope des marques d’encre, des plis et des fibres de papier sur les bulletins de vote pour tenter de détecter les contrefaçons, en réponse à une théorie du complot qui a été largement promue dans les cercles pro-Trump.

Mais c’est le nombre de mains qui ressemble le plus aux protocoles normaux post-électoraux. Ces étapes comprennent des audits, des contestations des bulletins de vote, des recomptages et d’autres examens avant que les résultats officiels ne soient déterminés et certifiés. La différence entre un recomptage grossier et un audit électoral plus professionnel dans le comté de Maricopa peut être mieux illustrée par deux chiffres : 15 et 10 341.

Ces chiffres, respectivement, font référence au nombre de points de comparaison que le décompte des mains a faits sur la base de ce que l’on sait à ce sujet à ce jour, par rapport au nombre de points de comparaison qu’une équipe externe d’auditeurs électoraux expérimentés a faits en travaillant avec le responsable du comté de Maricopa. Dossiers des élections générales de 2020. Le bureau de vote s’est rendu deux fois dans l’arène et a mené des dizaines d’interviews. Contrairement à l’entrepreneur principal du Sénat de l’Arizona qui a conçu le décompte des mains, Cyber ​​Ninjas, les auditeurs externes ont plusieurs décennies d’expérience électorale.

Le premier nombre, 15, est le nombre minimal de sous-totaux, ou points de comparaison, que les compteurs de main de Cyber ​​Ninjas compilent depuis avril. Avec trois compteurs à chaque poste de comptage et chaque compteur remplissant une feuille de pointage avec cinq candidats à la présidence et au Sénat des États-Unis, le décompte manuel a compilé 15 sous-totaux, ou points de comparaison, avec les totaux officiels du comté pour chaque candidat. Ce processus a été créé par Cyber ​​Ninjas, dont le PDG Doug Logan a déclaré que la victoire de Biden était illégitime.

Le deuxième chiffre, 10 341, est une référence qui provient des dossiers électoraux officiels du comté de Maricopa en 2020. Il y a 10 341 lots de bulletins de vote répertoriés dans le « record des votes exprimés » (CVR) du comté de l’élection présidentielle de 2020. Le CVR est la feuille de calcul géante de tous les votes exprimés dans toutes les courses. Une fois les bulletins de vote numérisés, les employés du comté regroupent les bulletins de vote en lots d’environ 200 en vue de leur archivage. Les auditeurs expérimentés savent comment extraire des sous-totaux par lots des résultats de chaque concours à partir du CVR et retracer les votes individuels jusqu’à leurs bulletins de vote papier.

Au cours des dernières semaines, l’équipe d’auditeurs chevronnés, dirigée par Benny White de Tucson, un observateur électoral de longue date du Parti républicain de l’Arizona qui a critiqué l’examen des élections post-2020, a publié plusieurs rapports basés sur ce niveau d’analyse détaillée. . Leur premier rapport, qui affirmait la victoire de Biden, indiquait qu’ils avaient trouvé environ 60 000 bulletins de vote avec la plupart des voix pour les républicains mais pas pour Trump, et 40 000 bulletins avec la plupart des voix pour les démocrates mais pour Trump. Biden a battu Trump dans tout l’État par 10 457 voix.

Plus récemment, cette même équipe a mis au défi Cyber ​​Ninjas de les laisser démontrer que les résultats officiels sont exacts en retraçant les enregistrements du processus de dépouillement des votes jusqu’aux bulletins de vote papier individuels dans des boîtes de stockage. Cyber ​​Ninjas n’a pas relevé ce défi. Bien que les auditeurs aient partagé leurs données et leur méthodologie avec la presse, Cyber ​​Ninjas n’a pas encore fait de même avec le décompte des mains.

Lignes dans les sables d’audit

Cyber ​​Ninjas, bien sûr, aurait pu mettre en place un décompte des mains avec de nombreux points de comparaison. Mais, jusqu’à présent, ils ont surtout recompté les votes présidentiels et sénatorials, selon de multiples entretiens menés depuis mai.

Jusqu’à présent, il semble qu’ils aient généré 15 totaux partiels : les cinq candidats à la présidence et au Sénat multipliés par trois compteurs remplissant des feuilles de pointage à chaque station. De plus, ils n’ont pas comparé leurs résultats de comptage manuel au CVR et aux dossiers électoraux de comté concernant les inventaires des bulletins de vote, car ils se sont déplacés lot par lot à travers des centaines de boîtes de stockage dans le colisée de Phoenix.

Bennett a déclaré qu’il espérait que les données du décompte manuel pourraient être utilisées pour des comparaisons de votes au niveau des lots, car les feuilles de décompte notaient les numéros de lot étiquetés sur les urnes de stockage des bulletins de vote. Mais cela peut être un vœu pieux, car, comme l’ont affirmé les auditeurs externes, les numéros de lot inscrits à l’extérieur des boîtes de stockage ne sont pas les mêmes que les numéros de lot dans le CVR ; d’autres registres de comté étaient nécessaires pour relier les lots dans les boîtes de stockage au registre électronique du décompte des voix.

« Je n’ai pas encore pu déterminer si, ou dans quelle mesure, [Cyber Ninjas] font ce genre de [batch-level] comparaison, mais, espérons-le, ils le sont, et s’ils le sont, je pourrai le confirmer », a déclaré Bennett. “Ils ont accepté de me laisser m’asseoir avec eux et d’avoir un accès complet à tous les scans des feuilles de pointage provenant des tables de comptage depuis le début, puis l’énorme feuille de calcul que vous pouvez imaginer a été conçue pour agréger tous de ces feuilles.

La différence entre 15 et 10 341 points de comparaison – ou 2,1 millions de points si les autres enregistrements de chaque scrutin du comté de Maricopa étaient recoupés – est une mesure factuelle pour évaluer les conclusions à venir sur l’élection présidentielle de l’Arizona.

En attendant, le président du Sénat n’a pas encore décidé s’il fallait embaucher une organisation à but non lucratif californienne, Citizens’ Oversight, pour comparer les résultats des votes exprimés aux votes capturés sur une image numérique de chaque bulletin de vote créée par les scanners de dépouillement. Les Cyber ​​Ninjas et d’autres militants pro-Trump se sont opposés à l’embauche sur les réseaux sociaux et dans les discussions en coulisses.

Dans une lettre du 15 juin à Fann, Ray Lutz, directeur exécutif de Citizens’ Oversight, a noté une autre raison pour laquelle le décompte des mains, seul, peut être imprécis. Souvent, les gens qui regardent les bulletins de vote et écrivent les votes font des erreurs. Les taux d’erreur vont « de 0,48 % à 2,13 % », a-t-il dit, citant des études universitaires. « Mettre un frein à une marge de victoire de 0,31 % [statewide by Biden], le taux d’erreur ultime devrait être bien inférieur, peut-être pas plus d’un dixième de la marge de victoire. »

“C’est pourquoi un audit de l’image des bulletins de vote est nécessaire”, a écrit Lutz. « La réalisation d’une vérification de l’image des bulletins de vote en conjonction avec le recomptage manuel peut aider à localiser et à résoudre les écarts dans le décompte manuel. Notre méthodologie d’audit est plus précise que le décompte des mains, car nous comparons le résultat final des votes exprimés jusqu’au bulletin individuel.

Steven Rosenfeld est le rédacteur en chef et correspondant en chef de Voting Booth, un projet de l’Independent Media Institute. Il a fait des reportages pour la National Public Radio, Marketplace et Christian Science Monitor Radio, ainsi que pour un large éventail de publications progressistes, notamment Salon, AlterNet, American Prospect et bien d’autres.

