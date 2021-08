Alors que Battlegrounds Mobile India approche les 50 millions de téléchargements, Krafton annonce des récompenses intéressantes pour les joueurs

in

La société devrait également récompenser ses futurs utilisateurs iOS avec ces récompenses au fur et à mesure du lancement du jeu pour ses fans iOS.

En raison d’une ascension fulgurante dès le premier jour de son lancement, Battlegrounds Mobile India approche les 50 millions de téléchargements dans le pays. Le fabricant du jeu Krafton prévoit également de combler ses joueurs de renom avec des récompenses et des cadeaux passionnants à l’occasion de franchir la barre des 50 millions. Le jeu qui a été lancé en Inde il y a tout juste un mois le 2 juillet est maintenant en passe de sécuriser 50 millions de téléchargements sur Google Play Store. Les lecteurs doivent noter que le jeu aurait ajouté beaucoup plus d’utilisateurs si le jeu avait également été lancé pour les utilisateurs iOS, car les utilisateurs d’Apple iPhone constituent également une grande partie des fans de PUBG dont la version indienne a été lancée par les créateurs du jeu sous la forme de Battlegrounds Mobile Inde.

En ce qui concerne l’annonce des récompenses, Krafton a planifié les récompenses en trois étapes successives, le jeu atteignant 48 millions de téléchargements, 49 millions de téléchargements et éventuellement 50 millions de téléchargements. La société a déclaré qu’une fois le chiffre de 48 millions atteint, tous les joueurs du jeu recevront trois morceaux de coupons de ravitaillement. De même, une fois que la société aura atteint la barre des 49 millions, les joueurs recevront trois morceaux de Classic Coupon Crate Scrap et enfin, alors que la société enregistre le record de 50 millions de téléchargements, les joueurs recevront une récompense permanente de Galaxy Messenger Set. équiper.

La société a déclaré que les récompenses seront disponibles dans le jeu dans la section des événements et que le jeu passera d’un décompte à un autre, les récompenses continueront à être déverrouillées automatiquement pour les utilisateurs. La particularité de ces récompenses est le fait que la société aurait distribué ces récompenses sans discernement sur tous les joueurs indiens du jeu, quel que soit le système d’exploitation de leurs appareils. La société devrait également récompenser ses futurs utilisateurs iOS avec ces récompenses au fur et à mesure du lancement du jeu pour ses fans iOS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.