Quelques mois après que le président Joe Biden a arrêté le pipeline Keystone, suspendu les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et imposé de nouvelles restrictions aux compagnies pétrolières américaines, les importations de pétrole américain en provenance de Russie ont établi un nouveau record en mars.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les importations américaines de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Russie ont atteint 22,9 millions de barils en mars, le plus haut niveau depuis août 2010. Elles avaient atteint plus de 25 millions de barils en avril 2009.

Les importations de pétrole brut en provenance de Russie en mars s’élevaient à 6,1 millions de barils, faisant de la Russie le troisième exportateur de pétrole vers les États-Unis.

La flambée des importations américaines de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Russie a commencé en 2002 et a continué de grimper en 2010. Elles ont chuté en 2014 et ont considérablement augmenté en 2020, selon une analyse de l’AIE.

En 2019, les États-Unis étaient en tête des exportations mondiales de brut, le Texas étant le plus grand État producteur. Le Texas reste le plus grand exportateur de pétrole brut et des exportations totales aux États-Unis

En 2017, les États-Unis sont devenus un exportateur net de gaz naturel sur une base annuelle, ce qu’ils ont poursuivi jusqu’en 2018, ce qui signifie qu’ils ont exporté plus de gaz naturel qu’ils n’en ont importé.

Cependant, les niveaux élevés d’expédition de pétrole en provenance de Russie se sont poursuivis depuis mars.

« Le mois dernier, nous avons vu un record de 5,75 millions de barils de brut russe déchargés aux États-Unis, et nous prévoyons un nouveau record ce mois-ci de 7,5 millions de barils », a rapporté ce mois-ci ClipperData, une société de renseignement sur les matières premières qui surveille les expéditions de fret dans le monde.

Le programme de Biden nuit au producteur américain tout en « soutenant les industries iranienne et russe », a déclaré Kathleen Sgamma, présidente de la Western Energy Alliance, dans un communiqué. Il nous a « fait basculer dans la dépendance pétrolière vis-à-vis de la Russie juste un an après l’indépendance complète », offrant « un cadeau géopolitique » au Kremlin.

Les politiques de Biden ont entraîné une baisse de la production pétrolière américaine de 1,715 million de barils par jour par rapport à il y a un an, un vide comblé en grande partie par la Russie, a écrit Phil Flynn, analyste principal de l’énergie au Price Future Group dans un récent éditorial de Fox Business. .

“Pendant le mandat de Trump, l’Amérique était en concurrence avec la Russie et l’Arabie saoudite pour être le principal producteur mondial de pétrole et de gaz, mais sous Biden, nous nous retirons de cette course au nom du changement climatique”, a-t-il écrit. Le manque d’indépendance énergétique des États-Unis et l’augmentation des prix du pétrole et du gaz ne font que renforcer la domination politique de la Russie, affirme Flynn.