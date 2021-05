Alors que Biden intensifie le marxisme culturel, l’Europe le repousse ⋆ .

Pour quiconque pense que les guerres culturelles sont mauvaises en Grande-Bretagne et aux États-Unis, quelques petits incidents pourraient aider à une réévaluation. En France, un groupe de généraux à la retraite a récemment écrit une lettre ouverte signée par des milliers de soldats retraités qui met en garde contre un grave danger pour la république de la part des forces de division, de la théorie critique de la race et de l’islamisme. Les généraux n’ont pas mâché leurs mots en mettant en garde les parieurs au pouvoir contre la «procrastination», sinon «demain la guerre civile mettra fin à ce chaos grandissant».

Ailleurs, la Hongrie élabore un projet de loi pour donner aux fondations financées par l’État un contrôle total sur le secteur de l’enseignement supérieur du pays. La Hongrie et la Pologne ont déjà pour la plupart interdit les études de genre et d’autres idéologies critiques comme étant anti-nationales, et consolident maintenant les fondements idéologiques conservateurs dans l’académie, qu’ils ont identifiée comme la section la plus subversive de la société.

Ce projet de loi, rédigé par le parti du Premier ministre Viktor Orban, dit que les universités doivent être nationalistes, car la société moderne a besoin de «repenser le rôle de l’État». Bref, c’est une «longue marche à travers les institutions», mais en sens inverse, et par un gouvernement conservateur.

Le vieux continent reprend vie et reprend forme. L’idée de «réaction» est compliquée à expliquer avec une nuance appropriée, surtout en Amérique parce qu’elle manque d’un passé féodal et d’un conservatisme sur le trône et l’autel. Mais il est important dans ce contexte de comprendre exactement ce qui se passe en Europe.

Dans un article extrêmement important de 2018, Joseph Mackay et Christopher LaRoche ont posé une question remarquable: pourquoi n’y a-t-il pas de «théorie réactionnaire» des relations internationales, alors que la plupart des relations internationales sont actuellement influencées par le conservatisme politique à l’ancienne?

Ils ont défini la «réaction» comme un phénomène politique, une profonde aversion pour le changement historique. «Les réactionnaires», écrivent-ils, «n’embrassent pas le changement historique ni n’en rejettent la possibilité. Au lieu de cela, ils considèrent les transformations historiques profondes comme à la fois réelles et catastrophiques. Pour les réactionnaires, le monde était autrefois meilleur: un ordre politique passé, maintenant perdu, nous montre rétrospectivement comment la politique devrait être ordonnée, mais ne l’est plus.

Après trois décennies de dogme libéral, le conservatisme européen, avec son passé social-conservateur profond, revient à une racine culturellement plus réactionnaire. Dans le même temps, les universités américaines doublent la théorie critique de la race et d’autres idéologies liées, en particulier le féminisme. C’est un moment dangereux, car plus l’administration Biden redoublera d’efforts pour promouvoir cette idée à l’étranger, plus elle continuera à perdre des alliés, qui, bien que démocratiques et occidentaux, ont des régimes politiques beaucoup plus forts et plus homogènes.

Il est facile de rejeter les nouvelles disjointes. Mais les événements disjoints indiquent des modèles. La France est un cas particulièrement intéressant. Partout dans l’Anglosphère, il y a cette idée bien ancrée que plus les jeunes sont, plus ils seront de gauche, et donc ils devraient être autorisés à voter, pour consolider une hégémonie politique de gauche.

En France (et très probablement dans une majorité d’Europe orientale et centrale), cette dynamique est inversée. En France, le vote des jeunes devient de plus en plus non seulement conservateur, mais tout à fait à droite.

La France a créé ses propres problèmes en reflétant l’Amérique, surtout avec sa propre version de la «guerre pour toujours» et de la construction de la nation en Afrique, qui a creusé les coffres de l’État. Mais le gouvernement français et la classe intellectuelle se détournent également de plus en plus de ce qu’ils considèrent comme l’impérialisme américain, influencé par son académie critique fondée sur la théorie raciale.

Le président Emmanuel Macron, technocrate libéral banal, a dû récemment faire des concessions à la droite en accusant la plus facile des cibles historiques françaises, les Américains, d’exporter la théorie réveillée qui déchire le tissu de la société française. «Certaines théories des sciences sociales entièrement importées des États-Unis», a récemment déclaré Macron, alimentent une crise existentielle en France ainsi que le dégoût de soi et le sécessionnisme.

Il a ajouté qu’il y avait une «bataille à mener contre une matrice intellectuelle des universités américaines». Ce soupçon de colère, comme en Hongrie, est envers l’académie subversive et anti-nationale.

Ailleurs, le retour à une forme plus ancienne de conservatisme réactionnaire est plus direct. Considère ceci. En Hongrie et en Pologne, il y a eu une résurgence du pouvoir de l’État pour canaliser les pays vers le conservatisme.

En Pologne, les nationalistes ont formé des milices pour garder les statues et les églises, en particulier contre les partisans de l’avortement et les criminels. En Hongrie, le gouvernement a déclaré et promulgué une loi définissant une famille uniquement entre un homme et une femme et paie les couples pour avoir plus d’enfants, ce qui peut avoir entraîné une légère augmentation du taux de natalité.

En Grande-Bretagne, le gouvernement a récemment imposé la liberté d’expression dans les universités au risque d’amendes majeures et de défunding; des lois légiférées pour contrer les musées réveillés et lutter contre les décapants d’art et de statues controversés; et a légiféré des peines plus sévères et des peines de prison de dix ans pour ceux qui participent à des foules et des profanateurs de statues et de musées.

Les décideurs politiques américains, en particulier les conservateurs, ont-ils une idée de ce qui pourrait arriver si la plupart de l’Europe considère un jour l’influence culturelle américaine comme plus toxique que l’influence économique chinoise? L’unification de l’Europe sous l’hégémonie américaine a été un avantage net pour l’influence américaine à travers le monde. Ce genre d’influence est également facile à perdre à travers des tentatives répétées d’imposer le marxisme culturel américain.

L’histoire nous enseigne que les alliances prennent beaucoup de temps à se construire et que quelques jours seulement pour se terminer. À une époque où la rivalité entre les grandes puissances est de retour, doubler la théorie critique de la race entraînera une perte d’influence insurpassable.

Dr. Sumantra Maitra est membre de l’ECR à la Royal Historical Society (Royaume-Uni) et membre du Martin Center (États-Unis). Il est l’un des principaux contributeurs de The Federalist. Il peut être trouvé sur Twitter, @MrMaitra.