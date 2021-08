Alors que Biden menace plus de guerre, n’oubliez pas que l’invasion de l’Afghanistan était illégale 10z viral

– de la vérité

La décision du président Joe Biden de mettre fin à la guerre en Afghanistan – une guerre qui n’aurait jamais dû être menée en premier lieu – était correcte. Cependant, il manque au discours national l’analyse de l’illégalité de l’invasion de l’Afghanistan par l’OTAN menée par les États-Unis en 2001 (surnommée « Opération Liberté immuable ») et les crimes de guerre qui en ont résulté commis par quatre présidents américains et leurs hauts fonctionnaires et avocats. Une fois de plus, les États-Unis ont perdu une guerre qu’ils avaient déclenchée illégalement. Mais alors que les troupes américaines quittent l’Afghanistan, l’administration Biden continue de tuer – et promet de persister à tuer – des Afghans.

Vingt ans de guerre et d’occupation américaines en Afghanistan ont coûté au moins 2,26 billions de dollars et ont causé la mort de plus de 2 300 Américains et de dizaines de milliers de civils afghans. La « guerre contre le terrorisme » lancée par George W. Bush avec son « Opération Liberté immuable » a inclus la torture et l’abus d’un nombre incalculable de personnes en Afghanistan, en Irak, à Guantanamo et sur les sites noirs de la CIA. Il a exacerbé le terrorisme de droite aux États-Unis et a fourni le prétexte à une surveillance omniprésente des musulmans et de ceux qui s’opposent à la politique gouvernementale. Et les dénonciateurs qui dénoncent les crimes de guerre américains ont été récompensés par des poursuites en vertu de la loi sur l’espionnage et de longues peines de prison. Nous ne devons pas oublier l’illégalité, la mort et la destruction que la guerre en Afghanistan a causées au fil des décennies, de peur que nous ne répétions nos erreurs mortelles.

L’invasion de l’Afghanistan par l’OTAN dirigée par les États-Unis était illégale

Comme les guerres américaines au Vietnam et en Irak, l’invasion de l’Afghanistan par Bush était illégale et a conduit à la torture et au ciblage de civils, qui constituent des crimes de guerre. Ces trois guerres ont causé la mort de milliers – voire de millions – de personnes, ont coûté des milliards de dollars aux contribuables américains et ont dévasté les pays du Vietnam, de l’Irak et de l’Afghanistan.

L’administration Bush a commencé à bombarder l’Afghanistan le 7 octobre 2001, moins d’un mois après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Comme je l’ai expliqué à l’époque, l’invasion de l’Afghanistan par l’OTAN dirigée par les États-Unis a violé la Charte des Nations Unies, qui n’autorise pas l’utilisation de la force militaire à des fins de représailles. La Charte exige que les pays règlent leurs différends pacifiquement par des moyens diplomatiques. Mais les États-Unis ont rejeté à plusieurs reprises les tentatives diplomatiques de résolution pacifique.

Le 15 octobre 2001, le Washington Post a rapporté : « Le président Bush a rejeté hier l’offre des talibans au pouvoir en Afghanistan de remettre le cerveau terroriste présumé Oussama ben Laden à un pays tiers neutre, alors qu’un huitième jour de bombardement indiquait clairement que la coercition militaire, et non la diplomatie , reste au cœur de la politique américaine envers le régime.

De plus, fin novembre 2001, le chef des talibans, le mollah Omar, a approché Hamid Karzaï, qui est devenu peu de temps après président par intérim de l’Afghanistan, afin de négocier un accord de paix. Les États-Unis ont rejeté cette ouverture. « Les États-Unis ne sont pas enclins à négocier des redditions », a déclaré le secrétaire à la Défense Donald H. Rumsfeld. Il a ajouté que les États-Unis ne voulaient pas laisser le mollah Omar vivre sa vie en Afghanistan. Les États-Unis voulaient qu’il soit capturé ou tué.

La Charte dit qu’un pays ne peut utiliser la force militaire que lorsqu’il agit en état de légitime défense ou avec l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU. Aucune de ces conditions préalables n’était présente avant que les États-Unis n’envahissent l’Afghanistan (ou le Vietnam ou l’Irak d’ailleurs).

Pour constituer une légitime défense, un acte de guerre doit répondre à une attaque armée d’un autre État. Selon la Charte, le besoin d’autodéfense doit être « instantané, irrésistible, ne laissant aucun choix de moyen et aucun moment de délibération », selon l’affaire Caroline bien établie. Ce principe fondamental de l’autodéfense dans le droit international a été affirmé par le Tribunal de Nuremberg, qui a été conduit de 1945 à 1946 pour enquêter et poursuivre les criminels de guerre nazis, et l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le bombardement de l’Afghanistan n’était pas une légitime défense en vertu de la Charte parce que l’Afghanistan n’a pas attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre étaient des crimes contre l’humanité et non des attaques armées perpétrées par un autre État. Les pirates de l’air n’étaient même pas des Afghans ; 15 des 19 hommes venaient d’Arabie saoudite. De plus, il n’y avait pas de menace imminente d’attaque armée contre les États-Unis après le 11 septembre, sinon les États-Unis n’auraient pas attendu près d’un mois avant de lancer leur campagne de bombardement.

La justification de Bush pour attaquer l’Afghanistan était qu’il hébergeait Oussama ben Laden et entraînait des terroristes, même si Ben Laden n’a revendiqué la responsabilité des attentats du 11 septembre qu’en 2004. Bush a exigé que les talibans livrent Ben Laden aux États-Unis. L’ambassadeur des talibans au Pakistan a déclaré que son gouvernement voulait des preuves que Ben Laden était impliqué dans les attentats du 11 septembre avant de décider de l’extrader. Cette preuve n’a pas été fournie, donc les talibans n’ont pas livré Ben Laden. Bush a commencé à bombarder l’Afghanistan.

Bien que le Conseil de sécurité ait adopté les résolutions 1368 et 1373, aucune n’a autorisé le recours à la force en Afghanistan. Ces résolutions condamnaient les attentats du 11 septembre ; ordonné le gel des avoirs ; activité terroriste criminalisée; mandaté la prévention des attaques terroristes et la prise des mesures nécessaires pour empêcher la commission d’activités terroristes, y compris le partage d’informations; et a demandé instamment la ratification et l’application des conventions internationales contre le terrorisme.

L’échec des États-Unis à s’engager envers le multilatéralisme – la pierre angulaire du droit international au cœur de la Charte des Nations Unies – est le défaut fondamental de la politique américaine en Afghanistan.

Étant donné que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale n’est entré en vigueur qu’en 2002, les crimes contre l’humanité perpétrés le 11 septembre auraient dû être poursuivis devant les tribunaux nationaux en vertu de la doctrine bien établie de la compétence universelle, qui permet aux pays de poursuivre les ressortissants étrangers. pour le plus odieux des crimes. Et le Conseil de sécurité aurait pu établir un tribunal spécial pour les attentats du 11 septembre, comme il l’a fait en Yougoslavie et au Rwanda. Mais l’invasion de l’Afghanistan dirigée par les États-Unis était illégale.

La Commission des crimes de guerre

L’invasion et l’occupation illégales de l’Afghanistan et la « guerre contre le terrorisme » qui en a résulté ont conduit à la commission de crimes de guerre, y compris la torture et le ciblage de civils.

L’administration Bush a institué un programme généralisé de torture et d’abus. Un rapport de 2014 du Comité sénatorial spécial du renseignement a documenté l’utilisation du waterboarding, qui constitue de la torture, et d’autres « techniques d’interrogatoire améliorées ». Les détenus ont été claqués contre les murs ; accroché au plafond; maintenu dans l’obscurité totale; privé de sommeil, parfois avec station debout forcée, jusqu’à sept jours et demi; forcé de se tenir debout sur des membres cassés pendant des heures; menacé d’exécution simulée; confiné dans une boîte semblable à un cercueil pendant 11 jours; baigné d’eau glacée et vêtu de couches.

Le 5 mars 2020, la Cour pénale internationale (CPI) a ordonné une enquête formelle contre des responsables américains, afghans et talibans pour crimes de guerre, y compris la torture, commis dans la « guerre contre le terrorisme ». Le procureur de la CPI a trouvé des motifs raisonnables de croire que, conformément à une politique américaine, des membres de la CIA avaient commis des crimes de guerre. Ils comprenaient des actes de torture et des traitements cruels, ainsi que des atteintes à la dignité personnelle, des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des personnes détenues dans des centres de détention en Afghanistan, en Pologne, en Roumanie et en Lituanie.

Sous l’administration Obama, les prisonniers détenus à Guantanamo ont été gavés de force, ce qui équivaut à de la torture. L’utilisation de drones par Obama pour tuer des personnes dans sept pays différents a violé la Charte des Nations Unies et les Conventions de Genève.

Donald Trump a mené des frappes aériennes en Irak et en Syrie qui ont tué un nombre record de civils, également en violation de la Charte des Nations Unies et des Conventions de Genève.

L’administration Biden poursuit les tueries alors qu’elle se retire d’Afghanistan

Alors que Biden achève le retrait des troupes d’Afghanistan, son administration continue de tuer des gens là-bas.

Jeudi 26 août, l’État islamique Khorasan (ou ISIS-K) a fait exploser un attentat suicide à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. Pas moins de 170 civils et 13 militaires américains ont été tués. Le journaliste de la BBC Secunder Kermani a cité des témoins oculaires qui ont déclaré qu’un nombre important de personnes tuées avaient été abattues par les troupes américaines “dans la panique après l’explosion”. En effet, le New York Times a rapporté que des responsables du Pentagone ont admis « que certaines personnes tuées à l’extérieur de l’aéroport jeudi pourraient avoir été abattues par des militaires américains après l’attentat suicide ».

Néanmoins, le 27 août, Biden a riposté avec une frappe de drone qui a apparemment tué “un planificateur de l’EIIS-K”, même s’il n’y avait jusqu’à présent aucune preuve qu’il était impliqué dans l’attentat suicide près de l’aéroport jeudi. Le commandement central des États-Unis a publié une déclaration disant : « Nous n’avons connaissance d’aucune victime civile » de la frappe de drones américains. Mais selon The Guardian, un ancien de Jalalabad a rapporté que trois civils ont été tués et quatre ont été blessés lors de la frappe de drones américains.

Le 27 août, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié un communiqué de presse affirmant que « toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire en toutes circonstances, y compris celles liées à la protection des civils ». Le Conseil a déclaré que « tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelle que soit sa motivation, où, quand et par qui qu’il soit commis ». En outre, le Conseil « a réaffirmé la nécessité pour tous les États de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations découlant du droit international. . . menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes.

Néanmoins, le 29 août, Biden a lancé une autre frappe de drone contre des membres présumés de ISIS-K, faisant exploser un véhicule contenant apparemment des explosifs. Le commandement central ne savait pas si la frappe avait fait des victimes civiles, qualifiant l’attaque de “frappe aérienne sans pilote d’autodéfense au-dessus de l’horizon aujourd’hui contre un véhicule à Kaboul”.

L’administration Biden s’est engagée à mener des opérations “à l’horizon” en Afghanistan. Les États-Unis prévoient de surveiller les menaces terroristes et d’exécuter des frappes aériennes au-delà des frontières de l’Afghanistan, en particulier dans le golfe Persique. Mais comme l’a déclaré le Conseil de sécurité, tous les pays ont l’obligation légale de se conformer au droit international.

Les États-Unis doivent absolument s’abstenir d’utiliser la force militaire en Afghanistan. Comme l’a dit la représentante Sara Jacobs (D-Californie), « la réponse ne peut pas être plus de guerre et de violence. La réponse ne peut pas être de lancer des opérations antiterroristes plus inefficaces et irresponsables. » Jacobs a ajouté que les États-Unis « doivent[s] à tous ceux qui ont perdu la vie de ne pas commettre les mêmes erreurs » qu’il a commises il y a près de 20 ans après les attentats du 11 septembre.

