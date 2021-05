Alors que Biden progresse sur le front intérieur, il obtient à peine une note de passage en politique étrangère ⋆ .

– de The Hill

En évaluant les 100 premiers jours de la présidence de Joe Biden, de nombreux progressistes chantent les louanges du président. Lors d’une mairie virtuelle, Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que Biden «dépassait les attentes des progressistes». Le professeur Jeffrey Sachs a affirmé que Biden était en passe de devenir «le président le plus transformateur depuis Franklin D. Roosevelt». Effectivement, sur le front intérieur, ces 100 jours ont apporté des initiatives passionnantes allant d’un soulagement économique significatif du COVID et du déploiement de vaccins à des plans d’infrastructure massifs et à des propositions sérieuses pour faire face à la crise climatique.

Sur le front de la politique étrangère, cependant, de nombreux progressistes sont surpris et déçus de voir à quel point peu de choses ont changé. Il y a des points positifs, tels que l’appel au retrait des troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, la prolongation du traité START américano-russe de cinq ans, le retour de l’Accord de Paris sur le climat, la levée des sanctions que Trump avait imposées aux responsables de la Cour pénale internationale, et la restauration de l’aide aux Palestiniens dépossédés.

Mais les avantages sont peu nombreux et même dans ce cas, souvent compromis. Dans le cas de l’Afghanistan, par exemple, le respect de la date limite du 1er mai négociée par l’administration Trump aurait conduit les talibans à poursuivre les pourparlers de paix et facilité le retrait. Et si l’administration Biden semble déterminée à ramener les États-Unis dans l’accord nucléaire iranien, elle a traîné les pieds, laissant le temps aux opposants de s’organiser et rendant les négociations plus difficiles.

Parmi les plus grandes déceptions de Biden pour les progressistes, on trouve:

–Le budget proposé de 753 milliards de dollars pour la sécurité nationale, soit une augmentation de 1,6 pour cent ou 13 milliards de dollars par rapport au dernier budget adopté sous l’administration Trump, au lieu de la diminution de 10 pour cent que de nombreux progressistes préconisent;

–L’inclusion de milliards de dollars dans le budget militaire de Biden pour les nouvelles armes nucléaires, dans le cadre d’un «plan de modernisation nucléaire» de 1,7 billion de dollars qui va à l’encontre du traité nouvellement forgé sur l’interdiction des armes nucléaires, signé par 50 pays pour déclarer les armes nucléaires illégal;

–Le refus de lever des milliers de sanctions onéreuses contre des pays comme l’Iran, le Venezuela, le Nicaragua, la Corée du Nord et la Syrie qui empêchent l’importation de nourriture et de secours COVID aux gens ordinaires, et sont particulièrement cruels pendant une pandémie;

–La thésaurisation de la technologie des vaccins et le non-soutien de la dérogation aux ADPIC, qui supprimerait temporairement les barrières de propriété intellectuelle et permettrait aux pays de fabriquer localement le vaccin COVID-19 et la technologie de traitement, à l’OMC;

–L’autorisation de ventes massives d’armes à deux pays, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, responsables d’une grande partie de la destruction du Yémen. Cela se produit malgré la promesse électorale de Biden selon laquelle les États-Unis ne soutiendraient plus la guerre contre le Yémen;

–La rhétorique incendiaire et le potentiel de conflit militaire contre la Chine et la Russie alors que le Pentagone envoie des navires de guerre dans la mer de Chine méridionale et augmente les déploiements de troupes à la frontière occidentale de la Russie;

–La poursuite du soutien inconditionnel à Israël, malgré les appels croissants à une politique impartiale qui impose des conditions à l’aide américaine à Israël et reconnaît les droits des Palestiniens, y compris la fin des démolitions de maisons, de l’expansion des colonies et des détentions d’enfants par les autorités israéliennes;

–La poursuite de la politique ratée de Trump consistant à reconnaître le non élu Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela pour saper le gouvernement du président deux fois élu, Nicolás Maduro;

–Le maintien des sanctions supplémentaires de Trump et du blocus de Cuba au lieu de revenir aux politiques de normalisation de l’administration Obama;

–L’absence de nomination d’un envoyé spécial pour superviser la libération, la réinstallation ou le procès civil des 40 prisonniers restants de Guantanamo, le transfert des prisonniers appropriés et la fermeture de la prison de Guantanamo, Cuba.

Le peuple américain est prêt pour une nouvelle politique étrangère centrée sur la coopération, la paix et la diplomatie, notamment face à la pandémie et à la crise climatique mondiale qui exige un engagement unifié pour réduire les gaz à effet de serre. C’est pourquoi il est si décevant que Biden continue, pour la plupart, les politiques d’intimidation et militaristes de Trump sur la scène mondiale. Et c’est pourquoi de nombreuses organisations et militants anti-guerre continueront de pousser l’administration à améliorer son bilan de politique étrangère au cours des 100 prochains jours, tout en exhortant également le Congrès à rejeter l’augmentation du budget militaire de Biden.

Médée Benjamin