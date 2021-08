Alors que Bitcoin (BTC) approche les 50 000 $, voici les principaux obstacles techniques à surveiller Crypto new media

Bitcoin (BTC) a encore progressé de 4% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 50 000 $. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie de 3,86 % à un prix de 48 832 $ et une capitalisation boursière de 920 milliards de dollars.

Les métriques en chaîne pour Bitcoin (BTC) suggèrent des fondamentaux solides. Par exemple, plus de 110 000 Bitcoins ont été récemment retirés des portefeuilles d’échange. De plus, des géants financiers traditionnels comme BlackRock et Wells Fargo ont récemment annoncé leurs investissements BTC. Cela signifie que l’adoption institutionnelle de Bitcoin se poursuit.

Cependant, alors que BTC se dirige vers le nord, il est confronté à «une rare confluence d’obstacles techniques», rapporte Bloomberg. Selon le rapport de vendredi de la publication,

“Un plus bas d’avril d’environ 47 000 $ agit maintenant comme une sorte de barrière, tout comme un cluster Fibonacci et Ichimoku entre 47 000 $ et 48 000 $, tandis que le retracement Fibonacci à 61,8 % de la tendance baissière d’avril à juin – à 51 000 $ – pourrait également être un obstacle ” .

Le rapport indique que Bitcoin a de fortes chances de consolider entre 45 000 $ et 48 000 $. Actuellement, BTC se négocie déjà au-delà de 48 500 $.

Bitcoin contre or

Jurrien Timmer, le directeur de la macro globale chez Fidelity, partage quelques idées intéressantes. Tirant l’analogie des prix actuels de BTC avec les premiers jours de Goldrush dans les années 1970, Timmer souligne que Bitcoin est sur le point de reprendre la tendance haussière.

Il note en outre que les fondamentaux du réseau Bitcoin s’améliorent actuellement. Timmer note que les adresses du réseau Bitcoin détenant au moins 1 $ de BTC ont dépassé les 33,5 millions. Ces chiffres ont été vus la dernière fois lorsque BTC se négociait à un niveau record.

En fait, les fondamentaux de Bitcoin (son réseau) s’améliorent régulièrement. Au sommet, il y avait 34,3 millions d’adresses (avec au moins 1 $). Ce nombre est tombé à 31,8 millions au plus bas et est maintenant remonté à 33,5 millions. /5 pic.twitter.com/i0vkLw95lx – Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 20 août 2021

Il mentionne également qu’un autre indicateur sain est la hausse du hashrate de Bitcoin. Après avoir atteint un creux inférieur à 100 EH/s le mois dernier, le hashrate a repris une tendance haussière. Cependant, il est toujours en dessous de son pic d’avril 2021. Mais Timmer a noté que l’action à la hausse des prix entraînerait une augmentation de la demande pour l’exploitation minière, et donc une augmentation de son hashrate.

