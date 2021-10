Alors que Bitcoin casse 57 000 $, Quant explique pourquoi il pourrait voir un recul ici

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/10/hans-jurgen-mager-LVT82myoXSE-unsplash-460×307.jpg

Alors que Bitcoin dépasse les 57 000 $, Quant explique à l’aide d’une analyse en chaîne pourquoi la crypto-monnaie peut connaître un recul ici.

Le taux de financement Bitcoin et les intérêts ouverts à terme montrent des valeurs en hausse

Comme l’a expliqué un analyste dans un article de CryptoQuant, certains indicateurs BTC affichent des valeurs qui ont historiquement signalé qu’une correction pourrait bientôt arriver.

La première mesure pertinente est le taux de financement Bitcoin, qui est défini comme le paiement périodique que les traders de contrats à terme doivent payer. Les valeurs positives impliquent que la plupart des traders sont haussiers et que les traders longs paient ces frais aux traders short.

Alors que les valeurs négatives signifient exactement le contraire; les traders sont baissiers sur Bitcoin et les traders courts doivent payer les traders longs.

L’autre indicateur est l’intérêt ouvert à terme. Cette mesure indique le nombre total de contrats à terme ouverts à la fin de la journée de négociation.

Voici un graphique montrant la tendance de ces deux indicateurs pour Bitcoin :

Le taux de financement et les intérêts ouverts à terme par rapport au prix BTC | Source : CryptoQuant

Comme le montre le graphique ci-dessus, les deux indicateurs ont récemment observé une hausse de leurs valeurs. Le quant a marqué des cas où des valeurs similaires ont déjà été vues sur le graphique.

On dirait que lorsqu’une telle tendance dans ces métriques a déjà été observée, une correction a suivi peu de temps après.

Lecture connexe | Bitcoin éclipse la capitalisation boursière d’un billion de dollars sur l’approbation d’un FNB d’actions – Crypto Weekly Roundup, 11 octobre 2021

En outre, il semble que les détenteurs à long terme et les détenteurs à court terme soient actuellement bénéficiaires, comme le montre le graphique ci-dessous :

Le SOPR à long terme et le SOPR à court terme | Source : CryptoQuant

Les investisseurs à court et à long terme réalisant de tels bénéfices signifient qu’ils sont de plus en plus susceptibles de prendre des bénéfices à ce niveau.

Lecture connexe | Les données sur la chaîne montrent que les mineurs de Bitcoin ne parviennent pas à vendre malgré le rallye BTC au-dessus de 57 000 $

Ce fait, combiné à la hausse des taux de financement et des taux d’intérêt ouverts à terme, fait croire au Quant que la BTC pourrait bientôt connaître un recul à court terme.

Prix ​​BTC

Au moment de la rédaction, le prix de Bitcoin flotte autour de 56,9 000 $, en hausse de 14 % au cours des sept derniers jours. Au cours des trente derniers jours, la crypto a gagné 24% de valeur.

Voici un graphique montrant la tendance du prix du BTC au cours des cinq derniers jours :

Le prix du Bitcoin montre une forte hausse alors que la pièce casse 57 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView

BTC a poursuivi son ascension ces derniers jours alors que la pièce dépasse désormais 57 000 $. On ne sait pas pour le moment si la crypto peut maintenir cet élan, mais si les taux de financement et les intérêts ouverts à terme sont quelque chose à faire, le marché pourrait bientôt conduire à une correction. Les indicateurs à long terme restent cependant toujours haussiers.

Image en vedette de Unsplash.com, graphiques de TradingView.com, CryptoQuant.com