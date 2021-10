Alors que Bitcoin chancelle sur 47 000 $, cet indicateur suggère de l’espoir pour les taureaux

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/bitcoin-1-460×345.jpeg

Bitcoin a suivi une trajectoire latérale après une baisse par rapport à la zone de 49 000 $. La première crypto-monnaie par marché semble faire preuve de conviction, car les ours sont incapables de reprendre le contrôle de l’action actuelle des prix.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie au nord de 48 000 $, une zone de support critique qui pourrait permettre un nouveau saut vers les sommets précédents. Bien que dans des délais inférieurs, il y ait eu des actions « comme du crabe », des délais plus élevés enregistrent toujours des gains importants.

BTC sur un rallye dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Le commerçant Justin Bennet pense que la clé de la prochaine étape sera déverrouillée alors que Bitcoin revient dans la zone de 50 000 $ à 53 000 $. Si les taureaux peuvent dépasser ces niveaux, le prix de la BTC devrait rentrer dans la zone des 60 000 $ pour la première fois depuis mai 2021.

Sinon, Bitcoin pourrait encore voir un risque de baisse vers la zone médiane de ses niveaux actuels à 45 000 $. À défaut de maintenir ce soutien, BTC pourrait revenir dans la zone des 40 700 $ avec le risque de glisser davantage dans les 36 500 $, comme on le voit ci-dessous.

Source : Justin Bennet via Twitter

Contrairement à septembre, octobre a été historiquement un mois vert pour BTC. De nombreux commerçants parient sur cette possibilité.

Par conséquent, le retour rapide du sentiment du marché à la hausse alors que la BTC est passée du faible 40 000 $ à ses niveaux actuels. En outre, le trader John Wick pense qu’il existe les bons ingrédients et le bon environnement pour soutenir un nouveau record historique, comme on le voit ci-dessous.

Source : John Wick via Twitter

Bitcoin à la croisée des chemins, pourquoi davantage de gains pourraient-ils entraîner un nouvel ATH ?

Dans un rapport distinct de Glassnode Insights, l’analyste Checkmate a enregistré que 10,3% de l’offre de Bitcoin est revenue à un état de profit non réalisé. Cela suggère que de nombreux acheteurs ont pris des positions alors que BTC passait de 40 000 $ à 41 000 $.

Ainsi, pourquoi le prix de BTC aurait-il pu trouver un «prix plancher» autour de ces niveaux. À l’heure actuelle, environ 86,6% de l’offre totale de BTC représente un bénéfice non réalisé, comme le montre le graphique ci-dessous.

Source : Glassnode Insights

Cela augmente les incitations pour les investisseurs à emprunter l’une ou l’autre des deux voies en fonction de l’action des prix Bitcoin. Davantage d’investisseurs pourraient conserver leurs bénéfices, si le prix continue de monter, ou ils pourraient réaliser une partie de leurs gains si le prix va dans l’autre sens. L’analyste a dit :

Si le marché devait continuer à suivre une tendance haussière et dans une poursuite haussière, cette fractale serait similaire au marché de 2013 et 2017. Au cours des deux cycles précédents, une valeur NUPL de 0,5 a servi de niveau de « support » lors de corrections majeures, car la rentabilité et la conviction du marché de tenir ont été testées, ont rebondi et ont ensuite augmenté.

À l’appui de la thèse haussière, Glassnode enregistre un afflux de capitaux de 1,75 milliard de dollars par jour sur le marché en tant que demande d’achat.

De plus, les tranches d’âge du volume dépensé, une mesure utilisée pour mesurer le pourcentage total de l’offre de BTC échangeant des mains, suggèrent que “les anciens ont une forte conviction et ne dépensent pas aux prix actuels”.