Alors que Bitcoin continue de chuter, Ethereum semble imparable

Bitcoin a du mal à rester au-dessus du support de 53000 $ au cours des 3 derniers jours. Alors que le prix de la crypto-monnaie royale a chuté, Ethereum a accéléré son rythme et a atteint un nouveau record de 2800 $.

Ethereum semble imparable

Il semble que le lancement par la Banque européenne d’investissement d’une vente de «obligations numériques» via le réseau Ethereum ait fait grimper le prix d’Ethereum. La BEI émet une obligation numérique à deux ans d’une valeur de 100 millions d’euros (120,8 millions de dollars), dirigée par Goldman Sachs, Santander et Société Générale.

En outre, JP Morgan a publié la semaine dernière une note de recherche indiquant qu’en raison de l’amélioration de la liquidité et de l’augmentation de l’activité du réseau, Ether devrait continuer à surperformer Bitcoin.

Selon l’analyste des titres à revenu fixe Joshua Younger:

«Le Bitcoin est plus un produit crypto qu’une monnaie et est en concurrence avec l’or comme réserve de valeur, tandis que l’Ether est l’épine dorsale de l’économie crypto-native et fonctionne donc davantage comme un moyen d’échange. Dans la mesure où posséder une partie de cette activité potentielle est plus précieux. “

Tout au long de 2021, les longs Ethereum ont dominé, atteignant 130% de plus que les shorts, tandis que les traders Bitcoin étaient généralement plus modestes. Le renversement de la tendance du marché le 29 avril se produit lorsque le ratio long / court BTC est 45% plus élevé. Pendant ce temps, les traders Ethereum n’ont qu’une longueur nette de 6%, ce qui indique un scepticisme quant au récent rallye.

Lorsque les banques de Wall Street commenceront à couvrir des altcoins comme $ ETH, vous saurez que nous serons bientôt dans la saison alternative. pic.twitter.com/oZisZcMhQ5 – Eugene Ng 🌊 (@Eug_Ng) 28 avril 2021

Étant donné que la relation entre long et short est relativement plate, le statut des traders OKEx sur Ethereum ne doit pas être interprété comme baissier. La tendance mensuelle en avril, en revanche, montre que les traders Bitcoin sont de plus en plus positifs.

Les traders ne doivent pas négliger l’expiration des options BTC et Ethereum vendredi. L’expiration de 3,9 milliards de dollars de Bitcoin constitue une menace pour les taureaux si le prix tombe en dessous de 50000 dollars, car les options de vente neutres à la baisse bénéficieront d’un avantage de 700 millions de dollars.

Les taureaux dominent actuellement l’expiration plus modeste des options de 930 millions de dollars d’Ethereum, et même si le prix d’Ether tombe à 2600 dollars, l’écart de 115 millions de dollars dans l’intérêt ouvert des options d’achat semble être garanti.

La paire ETH / USD oscille autour de 2750 $. Source: ETH / USD sur Tradingview.com

Alors que la domination de BTC s’effondrait, les altcoins accélèrent le rythme

Suite à la baisse de valorisation du 18 avril, les prix du BTC ont oscillé dans des fourchettes étroites au-dessus de 50 000 dollars mais plafonnés en dessous de 60 000 dollars. Les traders et les investisseurs choisissent de rester à l’écart, adoptant une approche attentiste.

Pendant ce temps, les altcoins, dirigés par la résurgence Ethereum et Binance (BNB), ont défié la gravité et les attentes, atteignant de nouveaux sommets sans précédent.

En particulier, Ethereum repose sur plusieurs fondamentaux solides, notamment les perspectives de la pièce après l’activation de EIP-1559 et Eth2.

D’autre part, BNB conduit l’expansion des efforts inlassables de DeFi et de Binance pour catalyser les activités de NFT dans sa Binance Smart Chain (BSC).

En outre, des projets comme Cardano et IOTA, tous deux connus sous le nom d’Altcoins, affinent toujours leurs systèmes.

Cardano développe son système depuis quelques années et au niveau de Goguen, il activera bientôt le smart Contracting, le rapprochant de la fonctionnalité complète.

L’IOTA, quant à elle, recherche une décentralisation complète pour stimuler la future économie informatique.

