Alors que Bitcoin continue en dessous de 42 000 $, plusieurs altcoins sont à la hausse ce 11 janvier

Pour ce 11 janvier, NEAR Protocol et Oasis Network ressortent comme les principaux gagnants, enregistrant des hausses de plus de 17% au cours des dernières 24 heures.

Le prix du Bitcoin continue en dessous de 42 000 $ ce 11 janvier

Une nouvelle journée commence et nous ouvrons notre rapport de prix pour ce 11 janvier, examinant l’évolution observée dans le prix du Bitcoin (BTC), qui s’élève à environ 41 885 $ USD par unité, se remettant légèrement de la chute observée hier, mais toujours en dessous du Barrière de 42 000 $ US.

En observant les données examinées dans notre section CryptoMarkets, on peut voir comment Bitcoin a légèrement relevé la tête par rapport à la baisse enregistrée dans la matinée d’hier, date à laquelle il est même tombé en dessous de la barre des 40 000 USD par unité. Il se situe donc à l’heure actuelle aux alentours de 42 000 USD et capitalise un volume d’opérations commerciales quotidiennes d’environ 34 213 millions USD, un chiffre qui a également légèrement augmenté par rapport à ce qui a été observé au cours des dernières 24 heures.

Evolution du prix du Bitcoin ce 11 janvier

Diverses réactions parmi les principaux altcoins

Alors que Bitcoin définit toujours sa chance en termes commerciaux, le point culminant de la matinée du 11 janvier concerne les perspectives des principaux altcoins, dont la plupart sont en hausse en ce moment.

Parmi les cas les plus positifs nous avons ceux de Binance Coin (BNB), Terra (LUNA), Dogecoin (DOGE), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), FTX Token (FTT) et bien d’autres, qui capitalisent des augmentations de 3% au cours des dernières 24 heures.

Cependant, les cas les plus notables à la hausse pour ce matin sont occupés par NEAR Protocol (NEAR) et Oasis Network (ROSE), des jetons qui capitalisent environ 18% des bénéfices tout au long de la journée.

De leur côté, les devises telles que BitTorrent Token (BTT), Zcash (ZEC), The Sandbox (SAND) et bien d’autres sont en baisse, capitalisant des baisses de 4% par rapport à hier.

Gagnants et perdants de ce 11 janvier

Enfin, ci-dessous, nous examinons quelles étaient les monnaies numériques avec les fluctuations les plus prononcées pour la matinée d’aujourd’hui :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ ROSE Oasis Network 17,97 % (0,4 $ USD) $ Protocole NEAR NEAR 16,89 % (16,47 $ USD) $ EGLD Elrond 7,16 % (204,63 $ USD) $ Polygone MATIC 6,19 % (2,21 $ USD) $ ATOM Cosmos 5,97 % (USD 37,32 $) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 11 janvier 2022

???? Perte de crypto-monnaies : $ BTT BitTorrent -5.76% (USD $ 0) $ CVX Convex Finance -5.42 % (USD $ 36.01) $ QNT Quant -4.23 % (USD $ 165.07) $ AR Arweave -4, 06% (USD $ 46.04) $ ZEC Zcash -4,02% (USD 138,88) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 11 janvier 2022

