Alors que Bitcoin continue en dessous de 47 000 $, Near Protocol bondit de plus de 18% ce 4 janvier

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Alors que Bitcoin continue de se battre autour de 47 000 $, Near Protocol est répertorié comme la surprise de ce 4 janvier après avoir atteint de nouveaux sommets historiques.

***

Bitcoin en dessous de 47 000 $ ce 4 janvier

Une nouvelle journée commence et nous ouvrons notre rapport de prix pour ce 4 janvier en passant en revue l’évolution du Bitcoin (BTC), puisque la principale crypto-monnaie est toujours dans le marasme et se négocie à environ 46 627 $ USD par unité, en baisse de 1,72% au cours des 24 derniers les heures.

Comme on peut le voir dans les données rapportées par notre section CryptoMarkets, bien que la monnaie numérique ait enregistré ses prix les plus bas dans l’après-midi d’hier après avoir franchi la barre des 46 000 USD par unité, au moment de la publication, elle montre certains signes de reprise bien que cela ne semble pas être suffisant pour conduire Bitcoin à des valeurs beaucoup plus élevées.

Evolution du prix du Bitcoin ce 4 janvier

Near Protocol surprend ce 4 janvier

Laissant de côté Bitcoin, la devise qui apparaît comme le principal gagnant de la journée est Near Protocol (NEAR), un jeton qui a augmenté de plus de 18% au cours des dernières 24 heures, se négociant au moment de la publication à environ 17,4 USD par unité et atteindre de nouveaux sommets historiques pour ce 4 janvier.

En tant que tel, Near Protocol est un réseau Blockchain prenant en charge les contrats intelligents, qui fonctionne sous un protocole de consensus Proof-of-Stake (PoS) et un système appelé Sharding pour améliorer son évolutivité, tout en réduisant les marges de commission pour la transaction.

L’augmentation des prix est soutenue par une série d’annonces faites ces dernières semaines, notamment le lancement du protocole Synapse, un échange décentralisé pour les opérations DeFi et un pont entre d’autres réseaux Blockchain.

Gagnants et perdants de ce 4 janvier

Enfin, nous passons en revue ci-dessous quelles étaient les monnaies numériques avec les fluctuations les plus prononcées pour ce 4 janvier :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ NEAR NEAR Protocol 16,73% (17 $ USD) $ RVN Ravencoin 14,25% (0,12 $ USD) $ FTM Fantom 14,12 % (2,88 $ USD) $ Ordinateur Internet ICP 13,91 % (31,33 $ USD) $ ZEAL Zeal 8,87 % (5,41 $ USD) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 4 janvier 2022

???? Perte de crypto-monnaies : $ SPELL Spell Token -6,79% (USD 0,02) $ KDA Kadena -6,15% (USD 11,64 $) $ AAVE Aave -5,66% (USD $ 266,63) $ LUNA Terra – 4,6% (USD 89,01 $) $ XMR Monero -4,15% (USD 226,67 $) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 4 janvier 2022

Pour acheter des crypto-monnaies via DiarioBitcoin

Si vous faites partie de ceux qui voient des opportunités et souhaitez acquérir des crypto-monnaies en cette période d’évolution particulière, nous vous rappelons que notre section CryptoMarkets dispose déjà de boutons pour vous permettre d’acheter vos devises numériques préférées.

Si vous souhaitez acheter du Bitcoin (BTC), préférez acheter de l’Ethereum (ETH) ou souhaitez obtenir du Tether (USDT), il vous suffit de vous rendre sur notre page CryptoMarkets et de cliquer sur le bouton acheter. Nous recommandons à chacun d’être très attentif car cette possibilité sera bientôt intégrée pour un plus grand nombre de monnaies numériques.

Source : CriptoMercados, CoinMarketCap

Image de Unsplash