Alors que Bitcoin crée un nouvel ATH, Netflow laisse entendre que BTC explosera ici

L’historique de l’indicateur de flux net Bitcoin peut suggérer que le marché actuel est prêt pour la prochaine hausse majeure des prix alors que la crypto crée un nouvel ATH.

Bitcoin Netflow s’est historiquement approché de zéro avant d’importantes hausses de prix

Comme expliqué par un analyste dans un article de CryptoQuant, il semble y avoir une relation entre les flux nets BTC et les fluctuations de prix à la hausse.

L’indicateur de flux net Bitcoin est défini comme la différence entre les entrées et les sorties, et il montre le montant net de la crypto entrant ou sortant des échanges centralisés.

Lorsque la métrique prend des valeurs négatives, cela signifie qu’il y a plus d’investisseurs qui retirent leurs pièces que ceux qui déposent. Le maintien d’une telle tendance peut être haussier pour BTC, car les détenteurs retirent généralement leurs cryptos des échanges pour hodling ou vendre via des accords de gré à gré.

D’un autre côté, lorsque plus de pièces entrent dans les échanges que celles qui en sortent, le flux net affiche des valeurs positives, qui peuvent être baissières car cela implique que les investisseurs envoient leurs Bitcoins aux bourses pour se retirer en fiat ou pour acheter des altcoins.

Maintenant, voici un graphique qui montre la tendance de la valeur de l’indicateur au cours de la dernière année :



La relation entre le prix du BTC et les flux nets | Source : CryptoQuant

Dans le graphique ci-dessus, l’analyste a marqué le comportement de l’indicateur par rapport au prix du Bitcoin. Comme on le voit, le netflow a toujours touché la barre zéro juste avant une forte hausse des prix.

Une valeur de flux net de zéro signifie que les investisseurs qui retirent leurs pièces des bourses sont équilibrés par ceux qui les y mettent.

Cette tendance semble avoir été suivie lors de la course haussière plus tôt dans l’année, et jusqu’à présent, le rallye actuel l’a également suivi.

À l’heure actuelle, le flux net est à zéro, ce qui rend le point actuel approprié pour faire un autre grand pas en avant. Et cela semble avoir déjà commencé comme…

Le prix BTC atteint un nouveau record historique !

Bitcoin a atteint un nouvel ATH aujourd’hui alors que la crypto se négocie à 66 000 $ au moment de la rédaction. Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix du BTC au cours des dernières 24 heures.

BTC dépasse les 65 000 $ pour créer un nouvel ATH | Source : BTCUSD sur TradingView

Bitcoin se dirige maintenant vers des territoires inconnus, car chaque mouvement vers le haut se traduira désormais par un nouvel ATH à atteindre. La connaissance des courses haussières passées laisse entendre que la volatilité va probablement augmenter maintenant et que la crypto connaîtra des fluctuations de prix plus brutales. Et si les flux nets sont quelque chose à faire, BTC semble prêt à exploser à partir de ce point.

