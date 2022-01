Alors que Bitcoin et le marché restent dans le rouge, Cardano monte partiellement ce 7 janvier

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que Bitcoin et les principaux altcoins continuent de baisser ce 7 janvier, ce qui a été vu ne semble pas s’appliquer à Cardano, qui se rétablit partiellement au moment de la publication.

Bitcoin et les principales crypto-monnaies continuent de baisser ce 7 janvier

La baisse des marchés se poursuit et nous ouvrons notre rapport de prix pour ce 7 janvier en passant en revue l’évolution du Bitcoin (BTC), une monnaie numérique qui continue de baisser et se négocie au moment de la publication à environ 42 352 $ US par unité, perdant environ 2% de votre prix au cours des dernières 24 heures.

Comme on peut le voir dans notre section CryptoMarkets, le prix du Bitcoin semble poursuivre la tendance à la baisse observée ces derniers jours, que les analystes associent aux manifestations au Kazakhstan et aux projets de la FED de modifier les taux d’intérêt bancaires aux États-Unis. les événements font sentir leur poids sur le marché de la principale crypto-monnaie, qui ne semble pas encore trouver de soutien au milieu d’une telle incertitude, et qui était il y a quelques heures en dessous de 41 500 USD par unité.

Evolution du prix du Bitcoin ce 7 janvier

Le marché ressent le poids de la chute

Comme beaucoup peuvent l’imaginer, cette situation qui existe ne concerne pas exclusivement Bitcoin, puisqu’une bonne partie des principales crypto-monnaies sont également en baisse ce 7 janvier, poursuivant la chute observée ces derniers jours.

C’est le cas des devises telles que Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE) et bien d’autres, dont la capitalisation chute entre 1% et 5 % au cours des dernières 24 heures.

Cardano est à la hausse

Cependant, cela ne semble pas être le cas pour les autres exposants du marché des crypto-monnaies, qui contrairement à toutes les prévisions sont à la hausse pour ce 7 janvier.

Parmi ceux-ci, se démarque le cas de Cardano (ADA), la monnaie numérique dudit réseau, qui a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures. Bien qu’il n’y ait pas d’événement ou d’annonce spécifique auquel ce résultat puisse être lié, la vérité est que la base d’utilisateurs du réseau et de la crypto-monnaie a augmenté progressivement ces derniers mois, le tout au milieu des attentes d’évolution et d’adoption du projet face à la non avenir trop lointain.

Perdants pour ce 7 janvier

Enfin, à l’exception de certains cas, nous passons en revue ci-dessous quelles étaient les monnaies numériques avec les pertes les plus prononcées pour ce 7 janvier :

