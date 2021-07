in

Il reste à voir quel sera le rôle de Black Adam dans le plus grand DC Extended Universe, mais Dwayne Johnson a définitivement raison quand il dit que la hiérarchie du pouvoir dans l’univers cinématographique est sur le point de changer. Si les choses se passent bien, ce ne sera que le début pour l’imposant anti-héros de The Rock et, espérons-le, un aspect de son avenir potentiel implique une rencontre avec Shazam de Zachary Levi.

Black Adam fait irruption dans les salles le 29 juillet 2022.