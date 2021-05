Alors que Clubhouse teste l’application Android, les espaces Twitter sont ouverts à presque tout le monde

Twitter donne aux comptes de 600 abonnés ou plus la possibilité de créer des espaces.

Twitter espérait ouvrir sa fonction de salons de discussion audio à tout le monde en avril, mais cela est venu un peu plus tard. Le nombre de 600 abonnés a été décidé après les commentaires des utilisateurs d’un test bêta limité de Spaces l’année dernière. «Ces comptes sont susceptibles d’avoir une bonne expérience en hébergeant des conversations en direct en raison de leur audience existante», déclare Twitter dans son article de blog. «Avant de proposer à tout le monde la possibilité de créer un espace, nous nous efforçons d’en apprendre davantage, de faciliter la découverte des espaces et d’aider les gens à en profiter avec un public formidable.»

Twitter se déplace rapidement pour capitaliser sur le concept de salon de discussion audio social lancé par Clubhouse.

Clubhouse a été lancé l’année dernière en tant que réseau de médias sociaux uniquement sur iOS et sur invitation uniquement. La petite start-up teste une application Android en version bêta, mais les plus grands géants s’efforcent de livrer en premier. Les espaces Twitter, les canaux Discord Stage et Facebook travaillent tous sur les concurrents du Clubhouse.

Une chose que Twitter Spaces a que ses concurrents n’ont pas est la monétisation via la billetterie.

Twitter indique que les hôtes pourront fixer les prix des billets et le nombre de billets vendus. Cela pourrait ouvrir la voie à des concerts exclusifs et permettre aux artistes, musiciens et autres de gagner de l’argent sur les plateformes de médias sociaux en organisant des concerts privés. Twitter dit qu’il faudra “ une petite quantité ” de revenus de la vente de billets, mais n’a pas précisé combien.

La fonctionnalité de billetterie Twitter Spaces n’est pas disponible pour le moment, mais Twitter prévoit de la tester avec un groupe limité de personnes dans les mois à venir. Clubhouse adopte le modèle Patreon, offrant aux fans la possibilité de donner aux hôtes des paiements directs pour leur contenu.

Twitter semble monétiser les espaces de plusieurs manières. Il teste également une fonctionnalité Super Follows qui permettra aux utilisateurs de facturer du contenu supplémentaire. Une fonctionnalité de «pot de conseils» pour les profils et les espaces pourrait également être disponible prochainement. Les espaces planifiés et le co-hébergement sont également en préparation, bien que Twitter n’ait pas fourni de calendrier pour le lancement des fonctionnalités.

Une mise en garde est que Spaces est pour le moment uniquement mobile. Un porte-parole a confirmé que Twitter Spaces pour le Web est en préparation, mais nous ne savons pas quand il sera disponible. Twitter Spaces prend également en charge le sous-titrage en direct, contrairement à Clubhouse. Twitter prévoit d’étendre cette fonctionnalité d’accessibilité avec des polices de défilement et personnalisées.