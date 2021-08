Alors que COVID-19 entraîne une augmentation de l’adoption du numérique, Google annonce de nouvelles initiatives pour la sécurité et la confidentialité des données ; Des détails

L’expérience de confidentialité a également été améliorée avec Android 12

Mesures de sécurité Google : Google a souvent déclaré qu’il s’engage pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, et a pris plusieurs mesures dans le passé pour accentuer cela. Maintenant, compte tenu de l’accélération numérique causée par la pandémie de COVID-19, Google India a annoncé de nouvelles initiatives et programmes pour renforcer son engagement en faveur de la sécurité en ligne. Il a annoncé l’ajout de ressources dans les équipes de confiance et de sécurité en Inde, ainsi qu’un centre de sécurité Google mis à jour, qui prendrait en charge huit langues indiennes. En dehors de cela, la société a également décidé de proposer des programmes éducatifs axés sur la sécurité sur Internet pour les enfants ainsi que pour les parents.

Google dispose d’équipes de confiance et de sécurité réparties dans le monde entier, et ces équipes, comprenant à la fois des personnes et des technologies, travaillent pour « identifier, combattre et prévenir les dommages en ligne ». Google a désormais décidé d’augmenter « significativement » les ressources de ces équipes. Dans un communiqué de presse, Google a déclaré : « En Inde, nous avons considérablement augmenté les ressources dédiées à ces équipes, en ajoutant des analystes de politiques de produits, des spécialistes de la sécurité et des experts en confiance des utilisateurs, et nous avons intensifié nos efforts pour fournir une couverture dans plus de 10 langues indiennes vernaculaires. , permettant à nos équipes centrales de bénéficier de la nuance et des apports locaux. Cette contribution accrue, selon Google, aiderait à lutter contre des problèmes tels que la désinformation, la fraude, les menaces pour la sécurité des enfants, l’extrémisme violent, les attaques de phishing et les logiciels malveillants.

En dehors de cela, un Google Safety Center élargi a également été lancé en Inde mercredi. La plate-forme a été mise en ligne avec la prise en charge de l’hindi, du marathi, du malayalam, du kannada et du télougou, et d’ici la fin de 2021, elle prendrait également en charge le bengali, le gujarati et le tamoul. Cette plate-forme vise à servir de destination unique qui éduquerait et responsabiliserait les utilisateurs du service sur l’importance de la sécurité numérique. La société a déclaré que la plate-forme couvre des sujets tels que les contrôles de confidentialité, la sécurité des données et les protections en ligne. “Sur cette plate-forme, les utilisateurs peuvent découvrir des ressources utiles et des conseils simples, et identifier les habitudes numériques qui leur conviennent, à eux et à leurs familles, le tout dans la langue de leur choix”, a déclaré la société.

Parmi les mesures introduites pour les enfants et les parents figure le lancement du programme mondial « Be Internet Awesome » dans le pays. Le programme a été conçu et élaboré par des experts en sécurité numérique, a déclaré la société, et il vise à aider les parents, les enfants ainsi que les éducateurs à apprendre à adopter des pratiques Internet sûres. Le programme a été lancé en hindi et en anglais dès maintenant, et bientôt il sera également pris en charge dans d’autres langues indiennes.

La société a également annoncé un partenariat avec l’éditeur de bandes dessinées populaire en Inde Amar Chitra Katha et ils “aideront les enfants à découvrir ces leçons critiques de sécurité sur Internet à travers leurs personnages préférés, dans huit langues indiennes”, a déclaré Google.

L’expérience de confidentialité a également été améliorée avec Android 12, a déclaré Google, “avec un nouveau tableau de bord de confidentialité qui donne aux gens une vue chronologique claire des applications qui ont accédé à leur emplacement, à leur microphone et à leur caméra au cours des dernières 24 heures – afin qu’ils puissent mieux comprendre et contrôler ce que les applications de données utilisent.

