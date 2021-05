Alors que Covid-19 entre dans l’arrière-pays, les sucreries UP ont demandé à aider à générer de l’oxygène pour les centres de santé communautaires

Avec une infrastructure sanitaire inexistante et une grave pénurie d’oxygène, il y a eu des rapports de personnes tombant mortes comme des mouches », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a sollicité le soutien de chacune des 120 sucreries de l’État pour installer des générateurs d’oxygène dans chacun des 75 districts de l’État. Ces générateurs d’oxygène captureront l’oxygène atmosphérique et le convertiront en oxygène de qualité médicale par haute pression et le fourniront directement aux canalisations des centres de santé communautaires (CHC) de ces districts.

S’adressant à FE, ACS Cane Development and Excise, Sanjay Bhoosreddy a déclaré que chaque sucrerie avait été invitée à installer des générateurs d’oxygène. «Oui, nous travaillons avec les sucreries. Nous avons demandé à toutes les sucreries de mettre en place des usines de production d’oxygène qui fourniraient de l’oxygène aux CHC de 50 lits ou aux hôpitaux de district où les patients Covid sont traités dans les 75 districts de l’État. Comme les machines ne sont pas disponibles en Inde, nous essayons de les importer », a déclaré Bhoosreddy.

«En outre, nous examinons également divers autres problèmes tels que le bloc d’alimentation. De nombreux CHC ne disposent pas de secours. Nous parlons aux magistrats de district de ces districts, qui nous aident à identifier les CHC. Dans la première phase, nous ciblons un CHC dans chaque district et la deuxième phase, nous allons le faire passer à deux hôpitaux par district », a-t-il dit, ajoutant que les administrations de district ont été invitées à fournir une liste des hôpitaux et des CMO. de ces districts ont été invités à identifier le terrain pour l’installation des usines de production d’oxygène dans les hôpitaux qui disposent déjà d’une canalisation d’oxygène.

Selon le mémoire, chaque usine doit mettre en place une usine d’oxygène en adoptant la technologie d’adsorption modulée en pression (PSA). «Puisqu’il y a 120 sucreries dans l’État, nous envisageons d’installer 120 usines d’oxygène. Une centrale autonome de génération d’oxygène nécessite environ 200 pieds carrés de terrain, qui seront fournis par le CMO dans les centres de santé communautaires du district. Ces usines seront mises en service et remises aux CMO des districts respectifs », a-t-il déclaré.

La seule exigence est que le CHC ou l’hôpital de district doit avoir installé une canalisation d’oxygène car il y a une énorme pénurie de bouteilles. «L’oxygène généré par les générateurs d’oxygène sera directement fourni aux pipelines de ces hôpitaux», a-t-il dit, ajoutant que le CMO a commencé à identifier le terrain pour les projets.

Parce que le virus a déjà commencé à se déplacer de manière inquiétante des centres urbains vers les zones rurales de l’État, la décision d’installer ces usines d’oxygène dans les CSC est déjà retardée. «La situation est déjà devenue sombre, en particulier avec les migrants rentrant chez eux des points chauds de la ville pour voter aux élections panchayat. Avec une infrastructure sanitaire inexistante et une grave pénurie d’oxygène, il y a eu des rapports de personnes tombant mortes comme des mouches », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

