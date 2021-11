« Alors que Covid change le comportement des consommateurs, l’accent sera mis sur les marques axées sur le numérique »

Dans les marques D2C (direct to consumer), si vous voulez réussir, la taille de votre ticket (prix moyen du produit) doit être supérieure à un certain niveau

Emami envisage de développer de manière agressive ses ventes en ligne de produits de soins personnels et de soins de santé et a entrepris de nombreux projets pour répondre aux aspirations de la génération Y, a déclaré la directrice exécutive Priti A Sureka. Dans une interview avec Mithun Dasgupta de FE, Sureka informe que Boroplus est une marque puissante, la société aura de nombreuses nouvelles introductions sous elle. Extraits édités :

Emami a fusionné les équipes de R&D analytique des produits de soins personnels et de soins de santé pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts. Pourriez-vous s’il vous plaît élaborer?

Nous avons deux divisions en R&D pour les produits de soins personnels et les produits de santé. Nous avons fusionné les analyses pour générer des économies de coûts et également pour obtenir une meilleure valeur. R&D soins personnels et soins de santé est une équipe de 100 membres à Kolkata et à Mumbai. Maintenant, avec le changement de modèle économique (avec la pandémie de Covid-19 impactant le comportement des consommateurs), nous devons nous lancer dans les premières marques numériques. Dans les marques D2C (direct to consumer), si vous voulez réussir, la taille de votre ticket (prix moyen du produit) doit être supérieure à un certain niveau. Nous voulons répondre à ce public D2C parce que c’est un public différent qui s’est présenté. Les millennials et les zillennials ont des mentalités très différentes. Tout est en ligne pour eux. Nous voulons répondre à ce public. Nous avons donc entrepris de nombreux projets, qui concernent en fait la formulation, l’emballage et les informations sur les consommateurs.

Comment modifiez-vous le modèle de R&D pour répondre aux publics cibles et aux consommateurs ? Quels sont les produits que l’entreprise a lancés dans l’espace D2C ?

Le modèle antérieur de la R&D devra changer. En D2C, vous devrez faire appel à l’agilité. Les systèmes et les processus seront très différents, et c’est très différent de nos biens de consommation traditionnels. Dans le mode traditionnel, il existe de nombreux intermédiaires, mais maintenant cela va directement vers Amazon, Flipkart et différents sites Web. Vous devez préparer le produit dans un délai d’un mois et demi. Auparavant, vous produisiez des pièces d’un lakh de la même chose, mais maintenant, lorsque vous avez commencé D2C, vous devez produire peut-être 100 pièces de cela. Il doit y avoir un test et un apprentissage et ce genre de modèle là-bas. Dans l’espace D2C, nous avons déjà lancé des produits sous « Zandu » et « Kesh King ». Nous lancerons des produits pour cet espace sous « 7 Oils in One » au cours des 5 à 6 prochains mois. À travers les marques, nous lançons D2C. Il se peut également que nous lancions uniquement des marques D2C ou des premières marques numériques.

Quel pourcentage de vos ventes totales provient actuellement d’Internet ?

À l’heure actuelle, environ 5 % de nos ventes de produits de soins personnels et de soins de santé se font en ligne. Nous envisageons une croissance agressive de ce chiffre.

Au cours du dernier exercice, la société s’est lancée dans le segment de l’hygiène sous la marque Boroplus. Envisagez-vous de lancer plus de produits sous Boroplus pour tirer davantage parti de la marque Power ?

Dans les produits d’hygiène, nous observons une croissance très positive des savons, qui est une catégorie très concurrentielle. Nous sommes très optimistes quant au commerce du savon sur les marchés suburbains et ruraux. Les désinfectants en tant que catégorie ont été lancés pour saisir l’opportunité des demandes croissantes. Alors que la catégorie était bonne et qu’elle a rempli son rôle, maintenant la catégorie est complètement morte. Comme Boroplus est une marque très puissante, nous aurons de nombreuses nouvelles introductions et nous assisterons également à de nombreuses consolidations. La marque a la possibilité d’introduire beaucoup de produits et nous allons nous concentrer sur cela. Nous envisageons également des lancements de commerce électronique. Actuellement, Boroplus a un chiffre d’affaires d’environ 500 crore. Dans l’activité domestique, il a progressé de 29% au cours du deuxième trimestre de cet exercice. Pour Boroplus, les marchés urbains ont légèrement mieux fait que les marchés ruraux au cours du deuxième trimestre.

La société a « relancé et relancé » Kesh King lors du dernier exercice. Quelles étaient les raisons derrière cela? Lancez-vous de nouvelles variantes sous cette marque ?

Dans Kesh King, nous avons soudainement vu une intensité concurrentielle très accrue. Il n’y était pas au moment de la reprise. C’est pourquoi l’état du marché et le paysage renouvelé ont été pleinement compris et analysés et une stratégie de marché plus solide a été conçue. Nous avons rajeuni la gamme de shampooings et repensé l’ensemble de l’emballage. Nous avons lancé toute une gamme de produits D2C. Nous lançons également de nouvelles variantes pour le marché du commerce général (GT). Nous avons pénétré les marchés suburbains et ruraux à travers le GT. Nous avons augmenté le nombre de distributions directes. Cette marque a un chiffre d’affaires d’environ 300 crore. Les ventes sous cette marque ont connu une croissance d’environ 26 % en glissement annuel au cours de l’exercice précédent. Nous assistons actuellement à une croissance fulgurante des ventes. Pour Kesh King, les performances des marchés ruraux et urbains ont été similaires au deuxième trimestre de cet exercice. Il a progressé de 15 % dans l’activité domestique au cours du trimestre.

