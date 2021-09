L’Espagnol Jon Rahm suivre comme leader dans le classement mondial du golf, dans laquelle cette semaine le Chilien entre dans le top 100 Guillermo ‘Mythe’ Pereira grâce à sa troisième place au championnat Fortinet. Après Rahm, les Américains Dustin Johnson et Collin Morikawa ils restent sur le podium en étant respectivement deuxième et troisième. Dans […] More