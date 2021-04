Alors que de plus en plus d’États imposent des freins, les entreprises de commerce électronique se préparent à relever des défis opérationnels

Les petites entreprises, qui vendent une part importante de ces produits, seront touchées par les annulations.

Alors que de plus en plus d’États imposent des mini-verrouillages et resserrent les restrictions pour lutter contre la flambée des infections à coronavirus, les entreprises de commerce électronique se préparent à nouveau à des restrictions opérationnelles. Bien qu’ils soient mieux équipés pour faire face à la crise cette année que la dernière, un ensemble varié de réglementations mandatées par les États individuels a rendu la tâche ardue.

Delhi, qui a annoncé lundi un verrouillage de six jours, par exemple, n’a pas autorisé la circulation interétatique de biens non essentiels, a déclaré un dirigeant d’une grande entreprise de commerce électronique. «C’est l’interprétation de la notification», a-t-il déclaré à FE. Cela entravera essentiellement les expéditions vers d’autres régions du pays étant donné qu’un nombre considérable de camions de livraison transitent par la capitale.

«Les frontières seront étouffées et la situation sera trop chaotique. Il ne sera pas possible pour la police déployée sur le terrain de vérifier chaque véhicule et de déterminer lequel transporte des produits essentiels et lequel ne l’est pas », a déclaré l’exécutif.

D’autres États, y compris le Maharashtra, en revanche, n’ont pas mis en œuvre une telle restriction, a-t-il déclaré.

“Il n’y aura aucune restriction sur le mouvement / le transport interétatique et intra-étatique de biens essentiels”, indique la circulaire publiée par le gouvernement de Delhi.

Amazon, dans un communiqué, a déclaré: «Nous demandons au gouvernement de Delhi d’autoriser la livraison et le mouvement inter / intra-étatique de tous les produits afin de permettre aux gens de maintenir des normes de distanciation sociale. Le commerce électronique est le moyen le plus sûr de répondre aux besoins des consommateurs tout en soutenant les moyens de subsistance de lakhs de petites et moyennes entreprises, y compris les magasins locaux. »

Un cadre d’une autre société de commerce électronique a déclaré que les couvre-feux nocturnes retarderaient les livraisons. “Un grand nombre des activités impliquées pour assurer des livraisons plus rapides comme le tri, l’emballage et le mouvement des marchandises sont effectuées la nuit”, a déclaré le responsable.

Les entreprises ont également souligné que les autorités locales imposaient assez rapidement des restrictions, ce qui ne leur laissait pas suffisamment de temps pour effectuer les livraisons de produits non essentiels. «De nombreux produits sont bloqués en transit. Les entreprises devront éventuellement annuler une série de commandes et les entrepôts seront étouffés », a déclaré le premier dirigeant.

Vinod Kumar, président du Forum des PME en Inde, a déclaré: «Les gouvernements des États doivent au moins permettre à l’industrie du commerce électronique de répondre aux besoins de la population pour tous les produits et les produits non essentiels. C’est le seul moyen de protéger les intérêts des micro et petits vendeurs ainsi que des consommateurs. »

Les dirigeants de l’industrie sont d’avis que la démarcation des éléments essentiels et non essentiels est complètement subjective. «Pour une personne en quarantaine, un produit comme un drap de lit est essentiel; pour les employés travaillant à domicile, un ordinateur portable est essentiel », a déclaré le deuxième cadre cité ci-dessus.

Bien qu’une représentation auprès du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) ait été faite à ce sujet, les entreprises n’ont pas beaucoup d’espoir étant donné que la question est un sujet d’État.

«À un moment où eComm peut garantir la livraison en toute sécurité de tous les types de marchandises avec des protocoles de test suivis par les flottes de livraison, il est essentiel que nous ne voyions pas un effet domino comme l’année dernière des États restreignant les catégories de produits que les consommateurs peuvent acheter en ligne », Avait déclaré Kunal Bahl, co-fondateur et PDG de Snapdeal, dans un tweet la semaine dernière.

Certaines entreprises n’excluent pas non plus une pénurie de main-d’œuvre dans les prochains jours; de nombreux travailleurs voudront rentrer dans leur pays d’origine pour éviter une répétition de la crise de l’année dernière. «… Chaque fois qu’il y a une augmentation des cas de Covid-19 dans une ville donnée, nous avons tendance à remarquer que certains partenaires de livraison se déconnectent car ils ont l’intention de retourner dans leur ville natale», a déclaré Grofers dans un blog. L’épicier en ligne embauche déjà du personnel supplémentaire dans l’entrepôt et la livraison pour répondre à la forte demande. Il a également ouvert des créneaux quotidiens sur son application afin de traiter plus de commandes.

