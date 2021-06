Alors que Disney World devient de plus en plus bondé, certaines lignes s’étendent dans les coulisses

Avec les restrictions pandémiques largement levées à Walt Disney World, on pourrait s’attendre à ce que les choses soient en grande partie « revenues à la normale ». En fait, avec la distanciation sociale et les restrictions de masques disparues, mais les parcs n’ont peut-être pas atteint leur pleine capacité, en particulier pour l’été, il pourrait sembler que c’est maintenant le meilleur moment possible pour visiter les parcs à thème comme l’endroit le plus magique au monde. Et pourtant, il s’avère que les lignes massives n’ont pas entièrement disparu, car certaines lignes sont si longues qu’elles révèlent des parties du parc que les gens n’étaient jamais vraiment censés voir.