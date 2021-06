Alors que F9 se prépare à partir dans l’espace, Tyrese Gibson présente aux fans la voiture qui les y amènera

Jose Mourinho a suggéré que l’Angleterre pourrait jouer une défense à trois face à l’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020. L’Allemagne s’est confirmée comme le prochain adversaire de l’Angleterre en revenant à deux reprises pour arracher un match nul 2-2 avec la Hongrie et terminer deuxième du groupe F. . Maguire et […] More