Selon City News Service, Tandis que je mourrais chanteur Tim Lambesis a été poursuivi par une femme qui prétend avoir subi des brûlures au deuxième degré lorsqu’il a pulvérisé un liquide inflammable dans un foyer à la maison de ses parents à la fin de l’année dernière.

L’incident s’est produit le 12 décembre 2020 lorsque Vivienne Barcena se tenait prétendument près du foyer et Lambesis a injecté un accélérateur dedans, faisant «exploser» les flammes et le long de son bras, de son dos et de sa section médiane.

LambesisLes parents ont également été cités comme défendeurs dans le procès, qui a été déposé la semaine dernière devant une cour supérieure de San Diego.

Tim lui-même a subi des brûlures sur 25% de son corps lors de l’incident, qu’il a révélé pour la première fois dans un Instagram le 16 décembre 2020. À l’époque, le chanteur de 40 ans a affirmé qu’il versait du gaz dans un feu de joie lorsque le haut a glissé et que le liquide a fini par envahir ses vêtements. Il a dit plus tard qu’il avait perdu 20 livres en étant cloué au lit pendant près de trois semaines et qu’il avait subi des lésions nerveuses. Il a également assuré aux fans que ses «parties d’homme» n’avaient pas été blessées lors de l’incident.

Le mois dernier, Lambesis a révélé qu’il avait perdu cinq livres supplémentaires après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 plus tôt cette année.

Tim a été reconnu coupable en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre contre son ex-épouse.

En mai 2014, Lambesis a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir payé un policier de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages de 1 000 $ pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été libéré d’un centre de détention en Californie et transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, Tandis que je mourrais a joué son premier spectacle avec Lambesis dans cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambesis a également reconnu ses crimes dans une longue excuse sur le groupe Facebook page après sa libération.

En septembre 2019, Tandis que je mourrais a sorti son septième album, “Façonné par le feu”, passant par Explosion nucléaire.

Bien que la plupart Tandis que je mourrais les fans ont salué le retour du groupe, une certaine résistance demeure; à la fin de 2018, le groupe a été retiré de la formation de l’Espagne Fête de la résurrection, et début 2019, une salle à Memphis, Tennessee a annulé Tandis que je mourraisla performance de après avoir fait face à des réactions négatives en ligne.

Le retour de Tandis que je mourrais soulevé quelques questions, d’autant plus que le guitariste Nick Hipa a dénoncé catégoriquement le leader en disgrâce du groupe comme un «narcissique sociopathe ayant un besoin certain de réhabilitation» dans un article sur les réseaux sociaux en 2014.