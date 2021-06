Alors que Jose Mourinho et Luke Shaw continuent de se quereller, Gabriel Agbonlahor révèle comment il a ri pour la dernière fois de Roberto Di Matteo après avoir été gelé à Aston Villa

in

Les managers et les joueurs ne s’entendent généralement pas dans les clubs et il s’agit souvent de savoir qui peut survivre à qui.

Luke Shaw a commenté sa relation avec Jose Mourinho alors qu’il était à Manchester United, le couple ne s’aimant pas.

Mourinho avait une relation difficile avec Shaw à Man United

Parfois, la meilleure façon de gérer cela est d’attendre que le manager soit limogé – quelque chose que Shaw a fait avec succès à Old Trafford.

Une chose similaire est arrivée à Gabriel Agbonlahor à Aston Villa peu de temps après que Roberto Di Matteo a pris la relève en tant que manager.

L’Italien voulait vendre l’attaquant anglais, mais le supporter de toujours de Villa n’avait pas l’intention d’aller ailleurs.

Il a attendu jusqu’à ce qu’il soit limogé, ce qui s’est avéré être seulement 12 matchs dans la saison 2016/17.

“Je me souviens quand Di Matteo est arrivé et que j’avais fait toute une pré-saison avec Aston Villa, puis la veille du premier match de la saison, il a dit” Je pense que tu devrais partir “”, a déclaré Agbonlahor à talkSPORT.

Agbonlahor est une légende de Villa, mais ne s’entendait pas bien avec Di Matteo

Matteo n’a duré que quelques mois à Aston Villa

« Je me disais ‘tu aurais dû me le dire en début de saison’.

«Je n’étais pas sa tasse de thé, mais je me suis assis là-dedans et je suis resté au club. Finalement, il a été limogé et je suis revenu sous Steve Bruce.

“Je me suis maintenu en forme et j’ai juste attendu qu’un nouveau manager arrive.”

Agbonlahor est revenu dans le giron de Villa sous Steve Bruce

La légende des Rangers et de l’Écosse, Ally McCoist, a raconté ses expériences lorsqu’un manager arrive et veut vous faire sortir du club.

Il a déclaré: “Je l’ai eu moi-même Gab, au début de ma carrière chez les Rangers, le manager est venu et a dit” bien, nous avons eu une offre “et je pense que c’était de Cardiff.

«Je crois toujours qu’il me mettait en doute, c’était le grand Jock Wallace et je ne pense pas qu’il avait une offre du tout, mais je voyais comment j’y réagissais.

« J’étais comme” bien, je ne vais nulle part “et vous retroussez vos manches et essayez d’impressionner le manager parce que vous ne voulez pas partir.

“De nos jours, de nombreux joueurs, managers et entraîneurs, en particulier dans le championnat, ne traînent pas très souvent, donc si quelqu’un dit de partir quand vous êtes dans le championnat, vous pouvez dire” je vais m’accrocher car il y a toutes les chances Je serai ici plus longtemps que toi.