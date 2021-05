Alors que Josh Duggar attend son procès, ses célèbres sœurs sont toujours impliquées dans son propre procès pour rapport d’agression

À la suite de la publication du rapport en 2015, quatre des sœurs Duggar, Jessa Duggar Seewald, Jill Duggar Dillard, Jinger Duggar Vuolo et Joy-Anna Duggar Forsyth, ont intenté une action en justice à Fayetteville, Arkansas, alléguant que des informations qu’ils avaient faites dans leur enfance à propos de Les agressions sexuelles liées à Josh Duggar étaient censées être protégées et ne pas être rendues publiques. Deux ans plus tard, six des accusés ont été retirés du procès, laissant les accusés actuels sur l’affaire, notamment la ville de Springdale, dans le comté de Washington, Kathy O’Kelley, Rick Hoyt, Steve Zega et Ernest Cate.