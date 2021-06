Alors que Jurassic World Crossover Hype se développe, Tyrese Gibson veut que Fast and Furious fusionne avec une autre franchise majeure

La franchise Fast and Furious augmentant la mise à chaque film successif, il deviendra de plus en plus difficile d’apporter de nouveaux éléments à la série de films. La famille est passée de voleurs de voitures de course de rue à pseudo super-héros en 20 ans, se transformant en une unité qui donnerait honnêtement des problèmes aux Avengers. Dernièrement, des idées pour un crossover Jurassic World ont circulé, mais Tyrese Gibson pense qu’il existe une autre franchise avec laquelle les films Fast devraient fusionner en premier, en disant à Comicbook.com :