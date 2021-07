Alors que Kiley possède l’espace, l’annonce anti-rappel de Newsom sent le désespoir – RedState ⋆ 10z viral

La comédienne et la personnalité médiatique Bridget Phetasy ont partagé cela sur Twitter. Elle a dit qu’elle l’avait vu diffusé pendant les Jeux olympiques de Tokyo, vous savez, celui que presque personne ne regarde. Donc, cela seul en dit long.

Je regardais les Jeux olympiques et cette publicité absolument dingue comparant le rappel à 1/6 a été diffusée. L’as-tu vu? https://t.co/GM6P6OCtjB – Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) 26 juillet 2021

L’annonce crie :

Atteindre.

Désespéré.

Désarmé.

REGARDEZ:

Pour quelqu’un qui a supervisé plus de 31 milliards de dollars de fraudes au ministère du Développement de l’emploi et qui a contribué à une facture d’alcool de 15 000 $ (en plus du reste) à la French Laundry, on pourrait penser que 215 millions de dollars ne feraient même pas clignoter His Hairfulness.

C’est un petit prix pour nous de faire sortir cet idiot du bureau.

Et « US » comprend les démocrates, les libertaires, les indépendants sans préférence de parti et les républicains. La présidente de la Chambre, Nancy “Cruella” Pelosi, Christine Pelosi, a averti lors de leur Coven de la convention démocrate de Californie de mai qu’ils pourraient vouloir repenser leur message. À la lumière du fait que personne ne prend au sérieux la Commission de vérité et de propagande révisée 1/6 de Cruella, cette stratégie crie EPIC FAIL :

Christine Pelosi, qui vient de terminer un mandat de 10 ans en tant que présidente du caucus des femmes du parti, a déclaré qu’elle connaissait des démocrates du district de Marina à San Francisco ainsi que des régions rurales de l’État qui avaient signé les pétitions de rappel. En ne reconnaissant pas la validité de leur blessure et en se concentrant plutôt sur la partisanerie, a déclaré Pelosi, les opposants au rappel détournent les électeurs démocrates et indépendants qui pourraient être ramenés dans le giron. “Nous devons commencer par une empathie compatissante pour la terrible année qu’ils ont eue”, a déclaré Pelosi, la fille de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-San Francisco) et membre du Comité national démocrate. “Si nous ne parlons pas de la réalité de la vérité des gens, alors ils vont s’engager contre nous.”

Pourtant, nous y sommes. Merci, Reed Hastings ! Ses 3 millions de dollars ont payé pour cette publicité puante et un temps d’antenne de choix. On apprécie la comédie d’or.

Et, Christine Pelosi a tout à fait raison. Ce qui serait considéré comme la «base» démocrate est royalement énervé que Newsom et ses cohortes financières ne reconnaissent pas leur colère ou leurs problèmes.

De la page Facebook « Kevin Kiley pour gouverneur ».

Et certains tweeters qui ont commenté après avoir examiné la publicité ridicule sur Twitter ont dit ceci :

J’ai juste commencé à mourir de rire. Je connais des coiffeurs de gauche qui votent pour le rappeler. Il a peur parce qu’il n’y a pas que les républicains mais s’ils le formulent ainsi, certains D pourraient penser qu’ils sont les seuls à vouloir qu’il parte. C’est avisé. – Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) 26 juillet 2021

Je l’ai vu au moins dix fois hier soir. C’est drôle que le même parti qui a passé les 4 dernières années à insister sur le fait que la destitution ne renverse pas la volonté des électeurs appelle maintenant le processus de rappel démocratique une insurrection. – Aaron Bergh (@realAaronBergh) 26 juillet 2021

Comparez maintenant la propagande et l’hyperbole hors de prix à des objectifs réels qui non seulement redresseraient l’État, mais feraient et restaureraient la vie des gens dans l’État.

Le San Francisco Chronicle a tenté de rejeter et de rejeter le candidat au poste de gouverneur Kevin Kiley, parce qu’il a osé organiser un rassemblement dans leur arrière-cour samedi. Vraiment, c’est à peu près de cela qu’il s’agissait. L’écrivain s’est assuré que vous saviez que le rassemblement était “peu fréquenté” (il y avait plus de 100 personnes) et que Kiley est “l’un des candidats les plus visibles”.

La journaliste indépendante Erica J. Sandberg, qui est démocrate et a pris la parole lors du rassemblement, a appelé l’écrivain de SF Chron pour sa couverture biaisée :

Hey Michael @ctuan – pourquoi avez-vous omis que j’ai parlé au rassemblement et que j’ai clairement indiqué que je suis un démocrate ? et que la communauté freelance, des acteurs aux journalistes, soutient @KevinKileyCA parce qu’il a combattu AB5 & que la plupart sont aussi démocrates ?https://t.co/wslaDpotgd via @sfchronicle – Erica Sandberg (@EricaJSandberg) 25 juillet 2021

plus j’y pense, plus ma surprise et ma déception sont profondes. signaler ce biais et partiel ne rend pas service à @sfchronicle. cela érode la confiance, déprécie la marque. donc je ne comprends pas. veulent-ils que les lecteurs se détournent, arrêtent de s’abonner ? – Erica Sandberg (@EricaJSandberg) 25 juillet 2021

Alors qu’est-ce que Kiley avait à dire dans sa vidéo Facebook Live qui a reçu 11 000 vues jusqu’à présent, probablement autant, sinon plus, que la base d’abonnés de SF Chron.

« Commençons par l’évidence : le jour 1, à la première minute, je mettrai fin à l’état d’urgence. Cela efface automatiquement tous les états et ordres locaux associés. « Maintenant, Gavin Newsom adore les décrets. Mais voici la chose à propos des ordres exécutifs : vous pouvez les annuler avec des ordres exécutifs. En tant que votre gouverneur, je vais annuler la règle d’un seul homme de Gavin Newsom d’un seul coup. «Pour chaque action exécutive que Newsom a entreprise pour violer nos droits et diminuer nos libertés, je prendrai des mesures exécutives pour restaurer nos droits et défendre nos libertés. « Je vais apprivoiser nos agences étatiques menaçantes : le CARB, le Water Board, l’EDD avec une nouvelle directive ; Servez le peuple californien. N’essayez pas de les harceler, n’essayez pas de les haranguer, n’essayez pas de diriger leur vie, n’essayez pas de ruiner leur vie. “Et oui, le premier jour, je m’assurerai que chaque école californienne est ouverte à temps plein, cinq jours par semaine, sans excuses et sans masques.”

Cette ligne de discours a reçu les acclamations les plus fortes. Hair Gel joue toujours aux pieds avec le California Teacher’s Union et publie des directives peu claires sur le retour des enfants à l’école à l’automne et, dans l’affirmative, à quoi cela ressemblera-t-il ?

Momma Bears faisait partie des principaux partisans du rappel et des collecteurs de signatures, et ils constitueront un bloc majeur qui votera « OUI » au rappel de Gavin Newsom.

Non. Doute. Moi.

« Mais contrairement à Gavin Newsom, je respecterai notre constitution et notre séparation des pouvoirs. Peu de temps après mon entrée en fonction, je convoquerai une session extraordinaire de l’Assemblée législative et je lancerai le défi : prenez votre travail au sérieux, gouvernez enfin dans l’intérêt public, ou affrontez le même sort que Gavin Newsom lors des élections de l’année prochaine.

Il y a des citoyens en Californie qui se souviennent à quoi ressemblait une gouvernance responsable et constitutionnelle, et ils aspirent à ramener l’État à cet endroit. Il y a trop de citoyens en Californie qui n’ont aucune idée de ce à quoi cela ressemble, mais ils savent que l’état actuel de la gouvernance ne fonctionne pas. Quel autre candidat parle en ces termes ? Qui que ce soit d’autre, c’est le langage qui retient et maintient notre attention, et qui obtiendra notre vote.

À mes compatriotes californiens : je ne vous menacerai jamais. Je ne te comparerai jamais à un criminel. Je ne prétendrai jamais savoir ce qui est le mieux pour vous mieux que vous. Je vous ferai confiance. – Kevin Kiley (@KevinKileyCA) 26 juillet 2021

L’ordre du jour sera « Back to Basics » Restaurer notre eau, gérer nos forêts, paver nos routes, entretenir notre réseau, financer notre police. « Faites les choses que le gouvernement est censé faire ! Faites-les bien. Et ne rien faire d’autre !

Kevin Kiley 24/07/2021 Discours de rallye à San Francisco.

L’annonce de Newsom est un bavardage désespéré et déconnecté qui prêche à la chorale, une chorale qui ne prend généralement pas la peine de voter lors d’élections spéciales. Le discours de Kiley se connecte au cœur de ce qui préoccupe, engage et motive tous les Californiens.

Plus de ces derniers, s’il vous plaît.