Maintenant, pour être juste, le commentaire de Khloe Kardashian semble être plus une blague, dans laquelle elle fait semblant d’ignorer complètement le look de sa sœur. Honnêtement, la remarque ressemble plus à quelque chose qui viendrait de la sœur aînée Kourtney, qui s’est avérée être la plus spirituelle du groupe. Pourtant, c’est un commentaire A + et un commentaire précis, car l’eau derrière Kim Kardashian crée de beaux paysages. Découvrez les photos ci-dessous :