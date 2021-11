Alors que la base d’utilisateurs de Shiba Inu augmente de 30%, le prix du Dogecoin augmente après de nouvelles annonces de mise à jour

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Chacun des memecoins emblématiques est à la hausse le 8 novembre dans différents indicateurs, révélant dans les deux cas une adoption croissante parmi les passionnés et les investisseurs.

Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), les deux crypto-monnaies emblématiques inspirées du chien le plus célèbre de la crypto sphère donnent à nouveau de quoi parler, cette fois séparément puisque chacune enregistre des annonces importantes avec de bonnes répercussions le 8 novembre. leur adoption et leur communauté.

Dogecoin monte en flèche après de nouvelles annonces de mise à jour

Commençons d’abord par le Dogecoin, une devise qui enregistre aujourd’hui une hausse de 5,7% au cours des dernières 24 heures sur les principaux marchés, ceci après les annonces concernant sa nouvelle mise à jour.

Selon les informations publiées par l’équipe Dogecoin et diffusées par divers médias, la nouvelle mise à jour (version 1.14.5) envisage la réduction attendue de la marge des frais associés aux transactions via son réseau, ceci de pair avec des améliorations de son infrastructure pour optimiser ses performances et la correction des vulnérabilités précédemment présentes dans le protocole de monnaie numérique.

Il convient de noter que cette mise à jour a le soutien du PDG controversé de Tesla et SpaceX, Elon Musk, qui chaque fois qu’il se prononce sur Dogecoin génère un effet positif sur les marchés, invitant les utilisateurs et les investisseurs à allouer plus de capital à la monnaie numérique. générer des profits à court terme.

Cependant, cette fois l’augmentation capitalisée par la monnaie numérique l’a conduit à un pic très proche de 0,3 USD par unité, mais il est rapidement tombé à 0,278 USD vu au moment de la publication, ce qui reflétait un certain volume commercial présent lors de la meilleure moments d’échange.

Dogecoin Core 1.14.5 a été étiqueté (« Gone gold », mais pour l’open source), et nous exécutons maintenant le processus de construction Gitian pour cela. Ce n’est pas fait tant que nous n’avons pas vérifié que la version est bonne, mais bientôt https://t.co/s3NolYxbI1 – Développeurs Dogecoin (@dogecoin_devs) 7 novembre 2021

La base d’utilisateurs de Shiba Inu augmente de plus de 30%

D’autre part, nous avons le controversé Shiba Inu, le jeton inspiré du Dogecoin, qui, malgré sa baisse aujourd’hui, semble avoir capitalisé sur une augmentation significative de sa base d’utilisateurs.

C’est ce que révèlent divers rapports publiés aujourd’hui, qui indiquent qu’entre le 10 octobre et le 8 novembre, la base d’utilisateurs de la monnaie numérique est passée de 706 808 à 926 684 personnes, se traduisant par une augmentation de 30% à un peu moins d’un mois.

Selon plusieurs analystes, la croissance du nombre d’utilisateurs de Shiba Inu va de pair avec la popularité croissante que le jeton a gagnée au cours du dernier mois, car au-delà de toutes les controverses médiatiques associées, SHIB est déjà commercialisé dans d’importants échanges et plateformes à la fois aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. Ce dernier a également entraîné une augmentation du prix du token de plus de 110% sur la même période.

Cependant, cette hausse précitée semble être dans le marasme ce 8 novembre, puisque depuis plusieurs jours la devise baisse et capitalise au cours des dernières 24 heures une baisse de 3,41%, s’échangeant à ce moment-là à environ 0,000055 USD l’unité.

