Alors que la chaîne YouTube mettant en vedette Rahul Gandhi monte en flèche, nous décodons pourquoi les émissions de cuisine de village prospèrent

Un Bengali assis à New Delhi peut facilement reproduire ce que Periyathambi fait dans son propre jardin, tandis qu’un Malayali à l’étranger peut suivre une recette de poisson d’une chaîne YouTube bengali pour essayer de goûter à la maison. (Crédit : VCC)

Les émissions de cuisine en Inde ont toujours eu un public en plein essor – de Sanjeev Kapoor et Tarla Dalal au cours du dernier millénaire à la série MasterChef de nos jours – le penchant de l’Inde pour les émissions culinaires ne connaît pas de limites. Aujourd’hui, un nouvel engouement s’est emparé du monde culinaire et le leader du Congrès Rahul Gandhi peut se targuer d’être à l’origine de la popularité d’au moins un des pionniers.

L’essor de YouTube et la disponibilité de données gratuites / bon marché dans la plupart des régions ont maintenant donné naissance à un nouveau phénomène – celui de l’émission de cuisine de village. Parmi les derniers entrants sur cette liste se trouve Village Cooking Channel, qui a récemment atteint une popularité pan-indienne après avoir partagé une vidéo de Gandhi cuisinant du biryani aux champignons lors de sa récente campagne électorale au Tamil Nadu. La chaîne, qui est dirigée par Periyathambi, 75 ans, et ses cinq petits-enfants, a également récemment atteint le chiffre record de 1 crore d’abonnés.

Malgré leur faste et leur glamour, les émissions scénarisées laissent souvent le public incapable de reproduire les plats préparés dans les émissions, principalement en raison de l’indisponibilité ou du coût élevé des ingrédients utilisés ou du manque d’appareils électroménagers dans un ménage indien moyen. Mais ces émissions de cuisine de village ne rencontrent pas de tels problèmes. Leurs ingrédients sont locaux, leurs ustensiles sont locaux, leur appareil sera principalement un feu ouvert au milieu d’un champ. Souvent, les recettes qu’ils montrent sont typiques de cette région et remontent probablement à des centaines d’années. Ajoutez à cela le ton simpliste et souvent rustique de la cuisine et voilà la recette parfaite du succès.

Village Cooking Channel n’est cependant pas le premier à atteindre une renommée pan-indienne. Il y a quelques années, Karre Mastanamma, 106 ans, originaire d’Andhra Pradesh, a trouvé une renommée virale sur YouTube après que sa chaîne soit devenue virale. Utilisant des méthodes de cuisine traditionnelles et des recettes transmises de génération en génération, elle régalait ses abonnés de somptueux plats enracinés dans la région.

De même, Village Cooking Channel utilise également des recettes et des méthodes qui remontent dans le temps – des alevins de poulpe aux alevins de homard et du keema de mouton aux termites ailés exotiques. S’adressant à IE Online, Murugesan, l’un des petits-enfants de Periyathambi, a déclaré qu’ils voulaient conserver le ton brut de la cuisine du village et n’utiliser que les articles trouvés dans les lacs et les étangs du village.

La simplicité de ces émissions de cuisine de village a non seulement trouvé un public en Inde, avec de nombreux habitants installés ailleurs dans le pays trouvant un débouché pour un avant-goût de la maison, mais aussi à travers le monde comme Villifood, qui compte plus de 1,5 crore d’abonnés, y compris des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon, du Bangladesh et de nombreux autres pays. La diversité de l’Inde et la myriade de délices culinaires qu’elle présente rendent également ces chaînes virales. Un Bengali assis à New Delhi peut facilement reproduire ce que Periyathambi fait dans son propre jardin, tandis qu’un Malayali à l’étranger peut suivre une recette de poisson d’une chaîne YouTube bengali pour essayer de goûter à la maison.

Les restaurants et les bars fermés par intermittence pendant plus d’un an après l’épidémie de COVID-19 et les familles coincées à la maison en raison des restrictions de verrouillage n’ont fait qu’ajouter à la popularité de ces canaux. Et avec beaucoup de personnes désireuses de retourner à leurs racines culinaires, cela semble n’être que le début d’un nouveau phénomène culturel.

