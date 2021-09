Alors que la Chine voit Lehman Moment, Bitcoin est une aubaine

Visitez l’article original*

L’effondrement d’Evergrande et des promoteurs immobiliers chinois souligne la promesse du bitcoin, un actif déconnecté du système mondial.

Ce qui suit est un extrait direct du numéro 1080 de Marty’s Bent : « Rien de tel que l’odeur de la contagion du risque de crédit un lundi matin. » Inscrivez-vous à la newsletter ici.

Il y a quelques semaines, nous vous mettions en garde contre le potentiel d’une situation de « canari dans la mine de charbon » se développant en Chine alors que l’un des plus grands promoteurs immobiliers du pays, Evergrande, semblait être dans la phase « d’accélération » d’une dévaluation massive de leur crédit que les marchés ont commencé à intégrer en mai de cette année. Eh bien, nous nous rassemblons dans ce coin sombre d’Internet aujourd’hui pour vous faire prendre conscience (si vous ne l’êtes pas déjà) que quelque chose s’est cassé. Evergrande est en train de couler et entraîne avec lui d’autres grands promoteurs immobiliers en Chine. Le monde assiste à un autre moment Lehman, mais cette fois, il émane de Chine et non de New York.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus partagé par Zerohedge, cet événement de contagion sur le marché chinois de la promotion immobilière commence à remettre en question la valeur de la dette souveraine chinoise alors que le prix des swaps sur défaillance de crédit à 5 ans a grimpé en flèche ce matin. Signaler aux marchés que les investisseurs sont prêts à payer des prix élevés pour une assurance contre les défaillances, car la probabilité d’un événement de contagion sur les marchés du crédit chinois (et potentiellement mondiaux) semble inévitable à ce stade. Surtout compte tenu du fait que le PCC est sorti et a déclaré qu’il ne prévoyait pas de soutenir les promoteurs immobiliers qui sont actuellement en chute libre vers la faillite. Il sera intéressant de voir s’ils gardent cette posture au fur et à mesure que les choses empirent.

Si l’article ci-dessous du WSJ est exact dans sa description des intentions du PCC de Xi de « faire reculer les décennies d’évolution de la Chine vers le capitalisme à l’occidentale et de mettre le pays sur une voie complètement différente » – une voie plus conforme à la politique communiste de Mao. Chine – alors cette implosion du marché chinois du développement immobilier pourrait être le croque-mitaine parfait sur lequel se pencher alors que Xi tente de forcer l’économie chinoise dans cette direction.

«Regardez ce que le capitalisme a fait. Nous devons plus que jamais nous aligner sur la philosophie du président Mao. Les capitalistes avides nous ont mis dans une situation très précaire.

Nous verrons si ce cadrage se concrétise. Mais avant que cela ne le fasse ou non, nous voudrions souligner que cette situation n’est pas le produit d’un capitalisme sans entraves, mais le produit d’une création de dette sans entraves dans un monde déjà poussé par les branchies.

Quiconque a prêté attention au marché immobilier chinois au cours de la dernière décennie aurait pu vous dire qu’il s’agissait d’un château de cartes prêt à s’effondrer. L’existence d’une ville fantôme, sans parler de dizaines, est une preuve suffisante pour prouver qu’il existe une dislocation béante entre ce que le PCC et les promoteurs immobiliers rapportaient du point de vue de la croissance et de la réalité. Bien qu’il y ait eu une tonne d’activités de développement au cours de la dernière décennie, elles n’ont pas été suivies par la demande des consommateurs. En plus de cela, alors que les choses commencent à s’effondrer, il devient évident qu’Evergrande – et d’autres – étaient engagés dans l’émission d’instruments de dette exotiques qui étaient utilisés pour faire jouer la musique le plus longtemps possible. Attirer les citoyens chinois moyens dans leurs opérations surendettées avec la promesse de remboursements importants.

La situation est très délicate et évolue très rapidement. Nous verrons à quel point c’est grave dans les semaines et les mois à venir. Nous découvrirons également à quel point le monde occidental est exposé à l’économie chinoise via les investissements directs dans ces grands acteurs de l’immobilier, leurs titres de créance et la dette émise par le CCP.

Je ne peux pas vous dire comment cela affectera Bitcoin à court et moyen terme, mais je peux vous dire que je suis extrêmement reconnaissant que Bitcoin existe dans ce type d’environnement. La capacité de détenir un actif complètement déconnecté d’un système financier mondial construit sur des promesses papier est une aubaine. Non seulement cela, mais lorsque nous passerons à une norme Bitcoin mondiale, il sera beaucoup plus difficile de mettre l’économie mondiale dans une situation aussi précaire car il sera impossible d’émettre le montant de la dette dans laquelle le monde se noie actuellement.

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de la situation au fur et à mesure de son évolution.