Alors que la confiance baisse, les consommateurs font également preuve de contraintes – WWD

Greg Petro, président-directeur général de First Insight Inc., a déclaré à WWD que les données indiquent une “limitation des dépenses” à l’avenir – et cela suit un modèle qu’il n’a pas vu depuis juste avant la Grande Récession.

Petro a déclaré qu’au cours de cette période, les femmes acheteuses étaient en phase avec les changements des conditions du marché et avaient fait part de leurs préoccupations concernant les dépenses futures juste avant l’éclatement de la bulle. Aujourd’hui, au milieu des perturbations dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, il constate à nouveau les mêmes tendances.

«Ce qui m’inquiète, c’est lorsque vous regardez les statistiques et le nombre d’épidémies de COVID-19 à travers les États-Unis et le taux de mortalité ainsi que le nombre de personnes vaccinées ainsi que celles qui ont contracté COVID-19, tout indique généralement dans la bonne direction [compared to early pandemic numbers]. Alors pourquoi est-elle si inquiète ? Pourquoi les consommateurs sont-ils préoccupés par le shopping, les sorties et les activités ? » dit Pétro.

Petro pense que les consommatrices sont mieux connectées à leurs réseaux sociaux. Et quand ils font preuve de contrainte, il vaut mieux écouter, dit-il.

Bien que les ventes au détail aient bondi de 0,7% de juillet à août, la confiance des consommateurs a tendance à baisser. En août, le Conference Board a déclaré que l’indice de confiance des consommateurs était tombé à son plus bas niveau depuis février. Le conseil a également déclaré que l’indice de la situation actuelle, qui est basé sur l’évaluation par les consommateurs des conditions actuelles des affaires et du marché du travail, est tombé à 147,3 en août contre 157,2 en juillet tandis que l’indice des attentes (basé sur les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, d’activité , et les conditions du marché du travail) a diminué à 91,4 contre 103,8.

Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, a déclaré que les inquiétudes concernant la variante Delta, « et, dans une moindre mesure, la hausse des prix de l’essence et des aliments, ont entraîné une vision moins favorable des conditions économiques actuelles et de la croissance à court terme. perspectives. Les intentions de dépenses pour les maisons, les automobiles et les gros appareils électroménagers se sont toutes quelque peu refroidies; Cependant, le pourcentage de consommateurs ayant l’intention de prendre des vacances au cours des six prochains mois a continué d’augmenter.

Fait intéressant, une recherche menée le 5 août puis publiée le 10 août par First Insight a prédit la baisse des chiffres de la confiance des consommateurs du Conference Board. Les données de First Insight ont montré que la variante Delta affecte négativement le sentiment des consommateurs. Il y a eu une augmentation de 25% du nombre de consommateurs déclarant à First Insight qu’ils étaient “très ou quelque peu inquiets” à propos de COVID-19, qui a marqué le saut le plus élevé d’un mois depuis mars 2020. Petro a déclaré sur la base du sentiment actuel des consommateurs et sur les modèles passés, les détaillants et les marques doivent être préparés à un recul.

En ce qui concerne les différences de sentiment entre les femmes et les hommes, les données de First Insight ont montré que les femmes sont « considérablement moins susceptibles d’être vaccinées que les hommes, avec un bon tiers des femmes [respondents] déclarant qu’ils n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre seulement 18% des hommes », a noté la société tandis que 82% des hommes interrogés “ont déjà reçu le vaccin COVID-19 ou prévoient de le faire contre 67% des femmes interrogées”.

L’enquête a également révélé que 77% des consommatrices “confirment que le coronavirus a eu un impact sur leurs décisions d’achat par rapport à la pré-pandémie par rapport à 70% des hommes”, a déclaré First Insight, ajoutant également que 73% des femmes “ne se sentent pas en sécurité en testant des produits de beauté /maquillage contre 70% des hommes. Dans les magasins, 61 pour cent des travailleuses du commerce de détail interrogées ont déclaré qu’elles ne se sentaient pas en sécurité de travailler avec un vendeur, contre 52 pour cent des hommes.

Pour donner un contexte supplémentaire à la situation actuelle, Petro a également partagé son point de vue sur ce qui se passe dans l’économie. Il a déclaré qu’en réponse à la pandémie, le programme de relance a injecté beaucoup d’argent sur le marché. Alors que cela était nécessaire, cela a créé un coup de pouce artificiel à l’économie qui, lorsqu’il est associé à la pandémie elle-même, a forcé les courbes de l’offre et de la demande à vaciller. Petro a déclaré que la “variabilité de la demande” et les tendances inflationnistes des prix exercent également une pression sur le marché.

Petro a déclaré que la baisse de confiance pourrait être due au fait que les acheteurs anticipent un moment où ils devront payer le prix fort pour les programmes de relance sous la forme de taxes plus élevées. En attendant, Petro exhorte les marques et les détaillants à écouter activement les acheteurs et à ajuster leurs stratégies de marchandisage et de prix en conséquence.