Alors que la couverture vaccinale contre le COVID-19 augmente, le coronavirus continuera-t-il à muter ?

Nouvelles variantes du coronavirus : Depuis le début de la pandémie, de nouvelles variantes inquiètent les autorités, car elles inaugurent avec elles de nouvelles vagues de cas. Cependant, est-il possible que de nouvelles variantes du SARS-CoV-2 continuent d’émerger ? Eh bien, tant que le virus à cause duquel la pandémie a commencé continue d’infecter les gens, de nouvelles variantes apparaîtront, selon un rapport de l’agence de presse AP. Cependant, l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus ne signifie pas nécessairement que ces nouvelles variantes seraient plus dangereuses, ou qu’elles surgiraient régulièrement.

Dans le monde, moins de la moitié de la population a été vaccinée, ce qui signifie que le virus continuerait à trouver des personnes pouvant être infectées. Le virus se répliquerait également au sein de ces personnes pendant plusieurs mois voire plusieurs années à venir. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec la mutation du virus? Chaque fois qu’un virus se réplique, il entraîne l’apparition d’une petite mutation, et ces changements peuvent aider à la survie du virus en devenant de nouvelles variantes.

Cependant, cela ne signifie pas non plus que l’évolution du virus continuera d’être de la même manière qu’elle l’avait été depuis que le virus est apparu pour la première fois chez l’homme à la fin de 2019. Le rapport cite Andrew Read, expert en virus de la Pennsylvania State University. qu’un virus doit s’adapter à un nouvel hôte à grande échelle lorsqu’il infecte une nouvelle espèce.

En dehors de cela, le Dr Adam Lauring, expert en virus et maladies infectieuses de l’Université du Michigan, a déclaré que le virus delta, qui serait deux fois plus contagieux que les variantes précédentes selon les CDC, pourrait encore muter et devenir plus infectieux, mais il est peu probable que le taux de transmission doublerait à nouveau.

Il est important de noter que même si le virus pourrait devenir plus mortel, il n’y aura pas de raison évolutive pour que cela se produise. De plus, il est également moins probable que des personnes extrêmement malades socialisent et propagent le virus parmi d’autres.

Pendant ce temps, les experts surveillent attentivement le développement du virus pour voir si les variantes émergentes sont capables d’échapper à la réponse immunitaire générée par les infections et les vaccinations. Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner, la seule façon pour le virus de survivre serait de se propager à travers des personnes qui ont un certain niveau d’immunité, ce qui signifie que le virus pourrait prendre une mutation qui est plus immunisée contre la réponse des anticorps. Dans un tel cas, les scientifiques sont susceptibles de faire pression pour une mise à jour périodique des formules vaccinales.

