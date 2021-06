Alors que la crise frontalière s’aggrave, les arrestations de délinquants sexuels condamnés montent en flèche .

Au cours de la brève période du 17 au 24 mai, les agents de la patrouille frontalière du secteur de Del Rio ont arrêté 10 délinquants sexuels qui étaient entrés illégalement aux États-Unis, un signe poignant que l’afflux de migrants à la frontière a eu des conséquences pénales.

Selon l’US Customs and Border Protection, les agents du secteur Del Rio ont arrêté 95 délinquants sexuels déjà condamnés au cours de l’exercice 2021 qui a commencé le 1er octobre dernier, un pic stupéfiant de 3,166% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le 24 mai, les autorités ont appréhendé deux Mexicains et les vérifications des dossiers ont montré qu’« un individu avait été condamné pour crime pour agression obscène et lascive », tandis que l’autre « avait été condamné pour crime pour actes obscènes et lascifs avec un enfant ».

L’agence a rapporté qu’au cours de la période allant du 17 au 23 mai, “des agents ont arrêté des ressortissants mexicains condamnés pour crime, notamment des abus sexuels forcés, une agression sexuelle sur un enfant de moins de 14 ans, une agression sexuelle sur un enfant, une agression sexuelle, un comportement sexuel avec une personne moins de 13 ans et un délinquant sexuel enregistré. Les agents ont également arrêté deux ressortissants honduriens condamnés pour crime de viol et d’agression sexuelle au deuxième degré sur un enfant.

Le Washington Post a déclaré plus tôt cette année que, selon des courriels, des responsables de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis avaient annulé l’opération Talon, une opération qui avait été planifiée pendant les dernières semaines de l’administration Trump pour poursuivre les délinquants sexuels soumis à expulsion.

“Un haut responsable de l’ICE a déclaré que l’administration Biden n’avait rien à voir avec cette décision”, a rapporté le Post. “S’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions internes, le responsable a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler de l’opération, mais qu’il était possible que des membres du personnel de carrière l’aient planifiée et l’aient mise de côté en attendant de nouvelles instructions de l’équipe Biden”, a déclaré le média. mentionné.

Un article de vérification des faits de . a rapporté plus tard qu’un responsable du ministère de la Sécurité intérieure avait déclaré que l’opération Talon avait été reportée, pas annulée, et que le choix avait été fait par des agents au niveau des opérateurs, et non par les personnes nommées par Biden ou les dirigeants du DHS. La personne du DHS a indiqué que l’opération Talon est une partie de la plus grande opération SOAR («Sex Offender Alien Removal») qui était un effort continu.

Selon un article de vérification des faits de USA Today, il n’est pas clair si l’opération Talon a déjà été lancée.

Plus d’une douzaine de procureurs généraux des États ont signé une lettre en février au président Biden, au secrétaire du DHS Alejandro Mayorkas et au directeur par intérim de l’ICE Tae Johnson, appelant au rétablissement de l’opération Talon.

“Nous comprenons que l’ICE a peut-être annulé l’opération Talon en réponse à la note de service de l’administration du 20 janvier 2021 au ministère de la Sécurité intérieure appelant à un sursis de presque toutes les forces de l’ordre en matière d’immigration intérieure”, indique la lettre. « Si tel est le cas, ce résultat démontre les lacunes d’une approche de laissez-faire face à la crise humanitaire à notre frontière et à l’intérieur de nos frontières.

“Nous vous exhortons à rétablir immédiatement l’Opération Talon, à adopter une politique d’application agressive contre les étrangers illégaux reconnus coupables de crimes sexuels et à envoyer un message aux prédateurs sexuels qu’ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis d’Amérique.”