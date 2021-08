Alors que la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine démarre, Melissa Fumero a déjà terminé le tournage de son premier projet de suivi

Melissa Fumero, avec Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend, Julian Gant de Call Me Kat et Shrill alun Luka Joneswill, co-dirigera la prochaine comédie Bar Fight. Le film suit deux anciens amants nommés Nina et Allen, qui décident de tout diviser en deux après leur rupture. Cependant, cela n’inclut pas leur bar local et, par conséquent, les deux s’engagent dans une sorte de bataille pour la garde pour déterminer qui peut le conserver. Selon Deadline, la comédie, qui vient du scénariste/réalisateur Jim Mahoney, a récemment terminé le tournage principal à Los Angeles.