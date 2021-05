Alors que la deuxième vague de COVID-19 entraîne une diminution des dons de sang au Gujarat, les patients atteints de thalassémie se démènent pour trouver du sang

On s’attend à ce que les dons de sang augmentent dans les semaines à venir.

Les dons de sang: Alors que le pays est au milieu d’une deuxième vague grave de coronavirus, les patients atteints d’autres maladies ont plus de mal à accéder aux ressources médicales. À Vadodara, dans le Gujarat, et dans les villes voisines, les parents d’une thalassémie de 9 ans ont cherché une bouteille de sang AB + pendant six semaines pour faire effectuer une transfusion régulière à la jeune fille. Cependant, ils n’ont pu se procurer le sang que la semaine dernière et à ce moment-là, son taux d’hémoglobine avait chuté très bas, selon un rapport publié par IE. À l’heure actuelle, la ville compte environ 100 patients atteints de thalassémie qui ont besoin de transfusions régulières.

Le rapport a cité Anshul Goel de la Fondation Boond Thalassemia, qui était venu en aide aux parents et avait aidé à trouver un donneur, disant que son taux d’hémoglobine était tombé en dessous de sept au moment où ils ont pu obtenir le sang. Goel a ajouté qu’il était devenu très difficile pour les gens de trouver des donneurs en raison de la pandémie de coronavirus et de la campagne d’inoculation, et que les niveaux de sang disponibles pour les patients avaient baissé dangereusement. Il a ajouté que c’était un problème pour les personnes souffrant de thalassémie majeure ou d’autres maladies où des transfusions sont nécessaires tous les quelques jours.

Aujourd’hui, sa fondation travaille avec la banque de sang partenaire Shree Jalaram Blood Bank, basée à Vadodara, pour organiser une collecte de sang. La campagne se tiendrait au complexe de Parsi Agyiari le 30 mai, dans le but de collecter un minimum de 50 unités de sang pour aider les patients souffrant de la maladie.

Goel a déclaré qu’ils espéraient rassembler autant de donneurs que possible tout en adhérant aux protocoles de sécurité COVID-19, et a affirmé que si l’objectif de la fondation est de collecter du sang pour les patients atteints de thalassémie, tout patient ayant besoin de sang serait en mesure d’atteindre à eux.

Parlant des raisons de la pénurie, il a déclaré que les directives du gouvernement qui ont dit aux gens de ne pas donner de sang pendant 14 jours après avoir été vaccinés sont une des raisons de la pénurie. En dehors de cela, il a dit que puisque le mois sacré de Ramzan était également en cours, de nombreux donneurs réguliers de la communauté musulmane ne pouvaient pas donner de sang en raison de leur jeûne d’un mois. Mais, il a exprimé l’espoir que dans les semaines à venir, les choses deviendront un peu plus faciles.

Le rapport a également cité le président du BJP de la ville de Vadodara, le Dr Vijay Shah, qui gère la banque de sang Indu, disant que pendant la pandémie, le nombre de donneurs volontaires a considérablement diminué, car les directives ne permettaient pas aux gens de se rassembler dans les camps de don de sang. Shah a ajouté que bien qu’ils aient organisé 75 petits camps, ils n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins car il y a eu une augmentation de la demande de sang récemment. Il a également déclaré que l’augmentation de la demande pourrait également être due au fait que les hôpitaux non COVID-19 reprennent les chirurgies qu’ils avaient précédemment reportées en raison de la deuxième vague.

